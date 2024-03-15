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Происшествия Выборы президента — 2024

Полиция задержала девушку, бросившую коктейль Молотова в плакат о выборах у школы в Петербурге

В учебном заведении расположены два избирательных участка

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15 марта в России стартовало голосование на выборах президента

У школы № 358 в Московском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали девушку, которая кинула бутылку с зажигательной смесью на крыльцо — предположительно, в плакат о выборах. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка». Уточняется, что в школе расположено два избирательных участка, полицейские находились поблизости.

Как пишет «Фонтанка», 21-летняя петербурженка, по предварительным данным, сообщила, что задание на поджог получила от некоего «украинского телеграм-канала» и ей обещали заплатить. С ней работает полиция.

Ранее в трех регионах РФ возбудили уголовные дела о порче урн с бюллетенями — в Москве, Ростовской области и в Карачаево-Черкесии. Подозреваемые залили в урны красящие жидкости. Такой же инцидент произошел в Воронежской области, однако пока информации о возбуждении дела не поступало.

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