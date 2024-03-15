Полиция задержала девушку, бросившую коктейль Молотова в плакат о выборах у школы в Петербурге

У школы № 358 в Московском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали девушку, которая кинула бутылку с зажигательной смесью на крыльцо — предположительно, в плакат о выборах. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка». Уточняется, что в школе расположено два избирательных участка, полицейские находились поблизости.