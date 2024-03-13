Питбуль набросился на женщину с собакой на Красном проспекте — видео

Инцидент произошел возле дома на Красном проспекте Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











В Новосибирске заявили о нападении питбуля на женщину. О происшествии сообщил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».



По его информации, инцидент произошел 10 марта возле дома на Красном проспекте, 77б. На кадрах видно, как женщина идет по улице с собакой, и на ее питомца набрасывается пес. Сибирячка наклоняется, а затем падает на снег.

Информацию о происшествии зарегистрировали в отделе полиции Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Позже к женщине подбегает человек, держащий в руках шлейку от поводка питбуля. Он оттягивает пса и уходит с места происшествия.



— По словам автора видео, у пострадавшей оскольчатый перелом ноги, она ожидает операцию в Горбольнице, — заявили в паблике.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что ранее сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.



— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции № 1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

В марте жители дома на Коммунстроевской в Новосибирске заметили стаю бродячих собак. Животные, по их словам, ведут себя агрессивно, бродят вокруг ЖК и пугают людей.



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