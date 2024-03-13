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Происшествия

Питбуль набросился на женщину с собакой на Красном проспекте — видео

В полиции начали проверку

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Инцидент произошел возле дома на Красном проспекте

В Новосибирске заявили о нападении питбуля на женщину. О происшествии сообщил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По его информации, инцидент произошел 10 марта возле дома на Красном проспекте, 77б. На кадрах видно, как женщина идет по улице с собакой, и на ее питомца набрасывается пес. Сибирячка наклоняется, а затем падает на снег.

Информацию о происшествии зарегистрировали в отделе полиции

Позже к женщине подбегает человек, держащий в руках шлейку от поводка питбуля. Он оттягивает пса и уходит с места происшествия.

— По словам автора видео, у пострадавшей оскольчатый перелом ноги, она ожидает операцию в Горбольнице, — заявили в паблике.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что ранее сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в отделе полиции № 1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Если вы стали свидетелем это инцидента или знаете его участников, то просим связаться с редакцией НГС
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В марте жители дома на Коммунстроевской в Новосибирске заметили стаю бродячих собак. Животные, по их словам, ведут себя агрессивно, бродят вокруг ЖК и пугают людей.

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