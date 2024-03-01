Агрессивные собаки окружили новосибирский ЖК — видео, как стая гонится за людьми

Жители дома на улице Коммунстроевской в Новосибирске заметили стаю бродячих собак. По их словам, животные ведут себя агрессивно, бродят вокруг ЖК и пугают людей.
Читательница НГС Инна рассказала, что собаки живут на территории завода «Сибтехгаз», который расположен неподалеку. На предприятии ответили на обвинения.
— На территории завода «Сибтехгаз» на Коммунстроевской, 157 живут и плодятся собаки. Куда только не писали, не обращались — помощи нет ни от завода, ни от властей. Отлов приедет, за неделю поймает одну собаку. Они говорят, что собаки убегают на территорию завода, и они туда не могут зайти. Потом отлов через две недели опять их сюда же и выпускает после чипирования. Недавно стая собак кинулась на детей, и это не один случай, — рассказала НГС местная жительница Инна.
На видеозаписи, которую в редакцию направила женщина, на переднем плане видно, как женщина с ребенком идет по огороженной территории ЖК, а на заднем фоне за забором женщина с ребенком убегают от стаи бродячих собак. Животные на полпути разворачиваются и убегают в противоположенную сторону. К жертвам выходит охранник ЖК.
Корреспондент НГС обратилась с запросом на завод. Там сообщили, что не держат собак на своей территории.
— На территории завода не проживают собаки. На территории, прилегающей к территории завода, существуют места обитания безнадзорных животных, периодически они появляются и на территории сквера им. Грибоедова. Информацию о появлении животных передавали в полицию, администрацию района. Правом на отлов безнадзорных животных наделены соответствующие муниципальные органы, — сообщили в пресс-службе завода «Сибтехгаз».
Также на предприятии добавили, что жильцам стоит обращаться по ситуации в мэрию и в управляющую компанию. Кроме того, отметили в «Сибтехгазе», собаки плодятся из-за того, что местные жители их подкармливают. Сотрудники завода обращались по этому поводу в администрацию и полицию, но прикармливать собак, по их словам, люди не прекратили.
Корреспондент НГС направила запрос по поводу сложившейся ситуации в мэрию города и управляющую компанию, которая обслуживает ЖК. В УК «ЦКХ» отметили, что прокомментируют ситуацию позже.
Ранее НГС писал о том, что стая собак напала на женщину в новосибирском парке. Следователи начали проверку.