Агрессивные собаки окружили новосибирский ЖК — видео, как стая гонится за людьми

Жители дома на улице Коммунстроевской в Новосибирске заметили стаю бродячих собак. По их словам, животные ведут себя агрессивно, бродят вокруг ЖК и пугают людей.

Читательница НГС Инна рассказала, что собаки живут на территории завода «Сибтехгаз», который расположен неподалеку. На предприятии ответили на обвинения.

