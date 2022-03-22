Собаки покусали женщину в сосновом бору в Новосибирске — раны пришлось зашивать

Ольга видела в чаще больше трех собак. Сибирячка начала быстро уходить от животных, но две собаки побежали к ней и вцепились в ноги женщине. Ольга упала, сгруппировалась и начала звать на помощь.

Ольгу увидел мужчина, который подумал, что кричит ребенок. Он подошел к упавшей Ольге с палкой и отогнал собак.

— Подошли мужчина с женщиной и говорят, что срочно надо в травмпункт. Сказали, что если я не сделаю какие-то прививки и уколы, то умру. Они со мной таскались по 25-й медсанчасти. Я когда к травматологу попала, то разделась, и там просто мясо было. Кошмар. И зашили мне икру сзади, под коленкой, — рассказала пострадавшая.