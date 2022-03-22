Собаки покусали женщину в сосновом бору в Новосибирске — раны пришлось зашивать

В Калининском районе Новосибирска 20 марта на жительницу города Ольгу Жукову напали бродячие собаки.
Как рассказала корреспонденту НГС Ольга Жукова, она прогуливалась в парке «Сосновый бор», пока ее дочь была на занятиях.
— В воскресенье ребенка привезла в конный клуб. Она пошла заниматься, я пошла гулять по лесу. В парке куча детей гуляет, мамы с колясками, много народа. И я вглубь ушла, прямо до конца парка «Сосновый бор». Передо мной какое-то здание еще было. Я в чаще слева увидела кучу собак. Они рычали. Я развернулась и хотела с тропинки быстрым шагом уйти, — вспоминает Ольга.
Ольга видела в чаще больше трех собак. Сибирячка начала быстро уходить от животных, но две собаки побежали к ней и вцепились в ноги женщине. Ольга упала, сгруппировалась и начала звать на помощь.
Ольгу увидел мужчина, который подумал, что кричит ребенок. Он подошел к упавшей Ольге с палкой и отогнал собак.
— Подошли мужчина с женщиной и говорят, что срочно надо в травмпункт. Сказали, что если я не сделаю какие-то прививки и уколы, то умру. Они со мной таскались по 25-й медсанчасти. Я когда к травматологу попала, то разделась, и там просто мясо было. Кошмар. И зашили мне икру сзади, под коленкой, — рассказала пострадавшая.
Ольга предоставила в редакцию НГС копию справку из ГКБ
— Травматолог мне еще сказал, что надо поставить 6 уколов в 25-й медсанчасти от бешенства и потом еще на перевязки ездить по месту жительства. Я одну перевязку сделала вчера, вторую буду сегодня делать. Перевязок пока неизвестно, сколько нужно будет делать, — поделилась Ольга.
Ольга обратилась в полицию и написала заявление.
Как объяснила вице-мэр Анна Терешкова журналисту НГС, в парке «Сосновый бор» территорию от бездомных собак охраняют и их туда не пускают.
— Скорее всего, женщина гуляла в лесу рядом с «Сосновым бором», — предположила Анна Терешкова.
Редакция направила запросы в мэрию Новосибирска и в МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске в жилмассиве Нижняя Ельцовка в Советском районе 15 марта живодер всадил пулю в собаку. Ветеринары не смогли ее спасти.