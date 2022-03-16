Живодер всадил пулю в собаку — ветеринары не смогли ее спасти

Утром 15 марта жители жилмассива Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска обнаружили раненого пса. За собакой тянулись следы крови, сообщили читатели НГС.
Женщина, которая обнаружила пса, позвонила зоозащитникам. За помощью ее направили в ветеринарную клинику «Вега».
Пса спасти не удалось — его сердце не выдержало и перестало биться во время операции.
Из тела пса извлекли пулю. Она вошла в бок, пробила внутренние органы и осталась в животном.
Ранее мы рассказывали об очень грустном случае с другой собакой. Дворняжка Моника, которой новосибирские хирурги установили четыре протеза вместо отрезанных лап, не сможет полететь в Лондон, где ее ждала блогер. Причиной стали санкции и отмененное авиасообщение.