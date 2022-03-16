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Живодер всадил пулю в собаку — ветеринары не смогли ее спасти

У собаки остановилось сердце на операционном столе

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Пес был еще молодым

Пес был еще молодым

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Утром 15 марта жители жилмассива Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска обнаружили раненого пса. За собакой тянулись следы крови, сообщили читатели НГС.

Женщина, которая обнаружила пса, позвонила зоозащитникам. За помощью ее направили в ветеринарную клинику «Вега».

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Пса спасти не удалось — его сердце не выдержало и перестало биться во время операции.

Из тела пса извлекли пулю. Она вошла в бок, пробила внутренние органы и осталась в животном.

Ранее мы рассказывали об очень грустном случае с другой собакой. Дворняжка Моника, которой новосибирские хирурги установили четыре протеза вместо отрезанных лап, не сможет полететь в Лондон, где ее ждала блогер. Причиной стали санкции и отмененное авиасообщение.

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живодерсобака
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