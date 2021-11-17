Новосибирские ветеринары установили дворняжке четыре титановые лапки — видео с собакой-киборгом

— В клинике сформировали культи, сделали КТ. Обратились к Сергею Горшкову в Новосибирске. Отправили все необходимые обследования. Собирали всем миром на протезирование,— объяснила корреспонденту НГС Марина Гапич.

Собаку готовили к операциям год. Ей не хватало веса, а ноги без нагрузки стали атрофироваться. После занятий в бассейне и реабилитации животное привезли в Новосибирск.

Операция в Новосибирске

Монику привезли в Новосибирск. Сначала протезы не подошли ей из-за неправильно сделанного КТ. Пришлось переделывать.

— Кошкам мы ставили протезы, а собакам еще ни разу. У нее достаточно кривые лапы и был большой риск того, что ничего не получится. Но наши попытки никак собаке бы не навредили, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Горшков, ветеринарный врач-хирург клиники «Бэст». — Месяц примерно шла подготовка.

Во время первой операции за 1,5 часа поставили один протез, а спустя месяц поставили еще три лапы за три часа.

— Она уже хорошо опирается на них с учетом того, что она полгода с момента травмы не ходила. Это хороший результат, что она передвигается, пусть и неуверенно, — добавил врач. — В мире еще нет ни у кого такого опыта.