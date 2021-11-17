Новосибирские ветеринары установили дворняжке четыре титановые лапки — видео с собакой-киборгом

В Новосибирске из собачки Моники сделали киборга с титановыми лапами
В Новосибирске ветеринары сделали титановые протезы всех лап дворняжке. Монику нашли под Краснодаром зимой покалеченной.
Известному новосибирскому хирургу Сергею Горшкову удалось поставить ее на лапы. Он рассказал, как ему это удалось. Мы подготовили для вас видео с трогательной историей Моники.
Как Моника лишилась лапок
В прошлом году 1 декабря покалеченную собаку в станице Пластуновская под Краснодаром нашла Ирина, подруга зоозащитницы Марины Гапич. Две недели животное пролежало в снегу. Ее подкармливали прохожие, но никто не забрал к себе. В итоге собаку в тяжелом состоянии отвезли в клинику. Живодеров, которые отрезали Монике лапы, так и не нашли.
— В клинике сформировали культи, сделали КТ. Обратились к Сергею Горшкову в Новосибирске. Отправили все необходимые обследования. Собирали всем миром на протезирование,— объяснила корреспонденту НГС Марина Гапич.
Собаку готовили к операциям год. Ей не хватало веса, а ноги без нагрузки стали атрофироваться. После занятий в бассейне и реабилитации животное привезли в Новосибирск.
Операция в Новосибирске
Монику привезли в Новосибирск. Сначала протезы не подошли ей из-за неправильно сделанного КТ. Пришлось переделывать.
— Кошкам мы ставили протезы, а собакам еще ни разу. У нее достаточно кривые лапы и был большой риск того, что ничего не получится. Но наши попытки никак собаке бы не навредили, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Горшков, ветеринарный врач-хирург клиники «Бэст». — Месяц примерно шла подготовка.
Во время первой операции за 1,5 часа поставили один протез, а спустя месяц поставили еще три лапы за три часа.
— Она уже хорошо опирается на них с учетом того, что она полгода с момента травмы не ходила. Это хороший результат, что она передвигается, пусть и неуверенно, — добавил врач. — В мире еще нет ни у кого такого опыта.
Собака полностью должна восстановиться через 1,5–2 месяца, пока она будет прихрамывать, хотя отторжения и проблем в лапках нет.
Собаку ждут в Лондоне
На процедуры, печать протезов, операцию и выхаживание уже ушло около 400 тысяч рублей. На лечение Моники деньги собирали всем миром. Зоозащитники надеются, что она быстро пойдет на поправку. Монику уже ждет в Лондоне известный блогер Кейси. Она ведет страничку в Инстаграме про жизнь собак-инвалидов, на которую подписано более полумиллиона человек.
За год, что Моника живет у волонтеров, никто в России не захотел забрать ее в семью. Марина надеется, что в Англии найдется тот, кто подарит собаке дом.
Весной Сергей Горшков спас лапки сервалу. У Тиффани была редкая болезнь костей, из-за которой ей хотели провести ампутацию.