Первая в мире собака с лапками-протезами не смогла переехать в Лондон из-за санкций

Дворняжка Моника, которой новосибирские хирурги установили четыре протеза вместо отрезанных лап, не сможет полететь в Лондон, где ее ждала блогер Кейси. Причиной стали санкции и отмененное авиасообщение. Как сообщила зоозащитница из Краснодара Марина Гапович, Монике на три месяца оплатила проживание Кейси. Собаку вернули из Москвы обратно в Краснодар.

— Все эти дни и мы, и Кейси пытались всеми возможными способами найти выход из сложившейся ситуации, обращаясь во всевозможные официальные инстанции разных стран по обращению с животными, но на сегодняшний день выхода нет. Моника не сможет заехать в Англию. Мы перебрали все варианты и вынуждены признать, что сейчас ее путешествие будет небезопасным. Мы не предполагали, что события будут развиваться так стремительно, была надежда отправить транзитом еще через открытые страны, но наши надежды потухли сегодня, — сообщила Марина в инстаграм.