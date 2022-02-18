Новосибирские ветеринары установили дворняжке из Омска три титановые лапки — что с ней случилось

В Новосибирске ветеринары сделали титановые протезы трех лап собаке. Дворняжку Труди нашли в Омске зимой 2020 года в ужасном состоянии.
Как рассказали волонтеры омского приюта для собак «Друг» в своей группе во «ВКонтакте», дворняжку нашли 14 февраля 2020 года зоозащитники по кровавому следу в районе улицы Труда. Из-за места находки собачке дали имя Труди. У несчастного животного были раздроблены все лапы, оторван хвост и изранены живот и голова. Позднее выяснилось, что также у собаки большие проблемы с мочевым пузырем.
Волонтерам не удалось выяснить, что именно произошло с собакой, но ясно было одно — характер травм механический. Работники приюта уверены, собаки или машины не смогли бы такое сделать.
Волонтеры выходили Труди и отвезли на обследование в новосибирскую клинику. Выяснилось, что собаке можно установить титановые протезы, но оставался открытым денежный вопрос. За несколько месяцев неравнодушные омичи собрали нужную сумму. Вчера, 17 февраля, в Новосибирске Труди наконец сделали операцию.
— Она приехала к нам вчера, и мы сразу сделали операцию. Провели протезирование трех лап. Вообще, у Труди повреждены четыре ноги, но одна слишком короткая — протезировать ее не было смысла. Сейчас собака находится в клинике. Операция была достаточно трудоемкая, длилась около 4 часов. Теперь будет реабилитация, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Горшков, ветеринарный врач-хирург клиники «Бэст».
Ветеринар уточнил, что подготовка к операции для Труди длилась около полугода. Сначала животное прошло компьютерную томографию. Затем Сергей Горшков загрузил ее в так называемый планировщик, где вручную смоделировал каждый протез для Труди. По его моделям 3D-принтер создал протезы, которые оставалось немного подкорректировать вручную.
По подсчетам волонтеров, стоимость операции, протезов и последующей реабилитации обошлась примерно в 283,5–298,5 тысячи рублей. Так как Труди установили сразу три протеза, бегать она сможет только через 2–3 недели, сообщил Сергей Горшков. Реабилитация собачки после операции будет длиться примерно 1–1,5 месяца.
Весной Сергей Горшков спас лапки сервалу. У Тиффани была редкая болезнь костей, из-за которой ей хотели провести ампутацию.