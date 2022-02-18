Новосибирские ветеринары установили дворняжке из Омска три титановые лапки — что с ней случилось

В Новосибирске ветеринары сделали титановые протезы трех лап собаке. Дворняжку Труди нашли в Омске зимой 2020 года в ужасном состоянии.



Как рассказали волонтеры омского приюта для собак «Друг» в своей группе во «ВКонтакте», дворняжку нашли 14 февраля 2020 года зоозащитники по кровавому следу в районе улицы Труда. Из-за места находки собачке дали имя Труди. У несчастного животного были раздроблены все лапы, оторван хвост и изранены живот и голова. Позднее выяснилось, что также у собаки большие проблемы с мочевым пузырем.