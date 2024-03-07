Бастрыкин заинтересовался историей сибирячки с генетической болезнью — она не может получить лекарство за 50 миллионов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Новосибирска с генетическим заболеванием, которая не может получить лекарства даже после решения суда. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
По данному факту Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в 2017 году жительнице Новосибирска Татьяне Дрозодовой поставили диагноз АДА-ТКИН — тяжелый комбинированный иммунодефицит с нехваткой аденозиндезаминазы.
Несколько лет девушка находилась на поддерживающей терапии. В 2023 году семья Дроздовой узнала о препарате Elapegademase-IvIr (Revcovi), который может помочь в лечении. Это зарубежный препарат, который стоит 50 миллионов рублей в месяц.
Детей в России этим препаратом во многом обеспечивает благотворительный фонд «Круг добра». Но программа в этом фонде работает только для тех, кто младше 19 лет. Татьяне же исполнился 21 год.
После консилиума врачей Министерство здравоохранения Новосибирской области прислало отказ в закупке препарата, и семье Дроздовых пришлось обращаться в суд. Он встал на сторону семьи, но Татьяна так и не смогла получить препарат.