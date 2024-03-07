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Бастрыкин заинтересовался историей сибирячки с генетической болезнью — она не может получить лекарство за 50 миллионов

Глава Следственного комитета потребовал доложить о ходе проверки

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Минздрав Новосибирской области отказался закупать для девушки дорогостоящее лекарство

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Новосибирска с генетическим заболеванием, которая не может получить лекарства даже после решения суда. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данному факту Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2017 году жительнице Новосибирска Татьяне Дрозодовой поставили диагноз АДА-ТКИН — тяжелый комбинированный иммунодефицит с нехваткой аденозиндезаминазы.

Несколько лет девушка находилась на поддерживающей терапии. В 2023 году семья Дроздовой узнала о препарате Elapegademase-IvIr (Revcovi), который может помочь в лечении. Это зарубежный препарат, который стоит 50 миллионов рублей в месяц.

Детей в России этим препаратом во многом обеспечивает благотворительный фонд «Круг добра». Но программа в этом фонде работает только для тех, кто младше 19 лет. Татьяне же исполнился 21 год.

После консилиума врачей Министерство здравоохранения Новосибирской области прислало отказ в закупке препарата, и семье Дроздовых пришлось обращаться в суд. Он встал на сторону семьи, но Татьяна так и не смогла получить препарат.

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