Цена жизни — 50 миллионов: молодая сибирячка добивается лекарства от смертельной болезни — она выиграла суд, но Минздрав против

«Младшая сестра умерла в 5 лет»

Татьяна болеет с 3 лет — у нее часто появлялись пневмонии, бронхиты, отиты. Долгое время диагноз не ставили — те исследования, которые девушке делали, показывали, что у нее всё в порядке. Болезнь Татьяны генетическая, но 18 лет назад об этом никто не знал, а в 2005 году в семье родилась младшая дочь — сестра Татьяны.

— По рассказам мамы, до трех лет сестра немного болела, а с 2008 года у нее начались бронхиты, пневмонии, потом пошли бронхоэктазы. Потом начался кошмар: упал гемоглобин, тромбоциты, сестре сделали три раза переливание крови. В 5 лет она попала в реанимацию. Симптомы мои и ее были похожими, — рассказала Татьяна Корреспонденту НГС. — В 2010 году, в декабре, сестре стало совсем плохо, ее снова положили в гематологию, прокапали пентаглобин, и ей стало получше — улучшилась кровь, показатели. Маме сказали приехать через месяц и еще прокапать, но месяц не прошел, как ей стало хуже, она попала в реанимацию. Сестре прокапали кровь, не ту группу, и, как сказали врачи маме, у нее случился гемолитический криз — свернулась кровь, и сестра умерла.

