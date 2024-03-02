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«Страшно за людей»: беспилотник впервые врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

Повреждены балконы и окна, повсюду разбросаны обломки

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В результате взрыва поврежден дом на Пискаревском проспекте

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В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Как сообщает «Фонтанка», по предварительной версии, в здание врезался беспилотник

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Видео: 112 / T.me

ЧП произошло в доме на Пискаревском проспекте, 161. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Видео: Shot / T.me

По словам очевидцев, перед взрывом они слышали шум, похожий на звук летящего беспилотника.

— Визуально наблюдал белое облако над новостройками в конце Пискаревского с той стороны железнодорожных путей. Сейчас слышны звуки сирен, — рассказал «Фонтанке» один из местных жителей.

Жители соседних домов рассказывают, что проснулись от грохота, напоминающего гром.

— Стекла дрожат, сигнализация орет у машин, — говорит один из очевидцев.

— Над этим районом он не впервые летает. И время этого примерно одинаково. Видела уже на Карпинского и Науки в другие дни. Страшно за людей! — пишет еще одна жительница Санкт-Петербурга.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Жильцов дома эвакуировали.

Официальной информации пока не поступало.

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