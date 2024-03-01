«Наверное, больше хулиганство»: новосибирские экстремалы покатались на льдине — это попало на видео

В Новосибирской области экстремалы покатались на льдине. Ролик с ними выложил паблик «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте». В региональном МЧС заявили, что такие заплывы опасны.
Судя по кадрам, два человека встают ногами на плывущий по реке лед. При этом один из них активно перебирает руками, изображая поединок.
— Во время тренировки к заплыву с левого берега Оби на правый, который состоится 8 марта и будет посвящен прекрасной половине человечества, наши экстремалы решили вспомнить детство и немного покататься на льдинах, — говорится в сообщении.
Автор видео, Дмитрий, который занимается техническим руководством за экстремальными заплывами, заявил НГС: такая забава может быть небезопасной.
— Для обычного человека это, конечно, опасно. Но они (участники заплывов. — Прим. Ред.) как бы уже привыкшие, 20–30 минут могут находиться в ледяной воде. Для них это обычное явление, как говорится, — рассказал он.
Дмитрий рассказал и о водных тренировках в целом:
— Тренируются два раза в неделю. Во время заплыва — уже не первый год — я на моторной лодке рядом плаваю. Кто-то не доплывает, кто-то замерзает — их приходится транспортировать в палатку обогревающую.
В пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области прокомментировали, что с правовой точки зрения купание разрешено только на официальных пляжах — и там за множество лет происшествий не допускалось.
— Что касается экстрима, есть такое понятие, как экстремальный вид спорта, но там существуют определенные правила, — говорят в пресс-службе. — Здесь же, наверное, не экстрим, а больше хулиганство: мы же видим, что льдины стукаются. А если в этот момент между ними окажется человек? Очень низкие температуры, скользкая, мокрая льдина — большое количество опасных факторов. Какой смысл рисковать своей жизнь, здоровьем? Каждый выбирает для себя, но это является нарушением требований безопасности на водных объектах.
Ранее четверых новосибирцев унесло на льдине от берега. Это произошло во время рыбалки.