«Наверное, больше хулиганство»: новосибирские экстремалы покатались на льдине — это попало на видео

В Новосибирской области экстремалы покатались на льдине. Ролик с ними выложил паблик «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте». В региональном МЧС заявили, что такие заплывы опасны.



Судя по кадрам, два человека встают ногами на плывущий по реке лед. При этом один из них активно перебирает руками, изображая поединок.

