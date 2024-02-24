В Краснодарском крае упали два «неустановленных летательных аппарата». Видео огромного взрыва

В Каневском районе Краснодарского края произошел сильный взрыв. Это случилось из-за падения двух летательных аппаратов, сообщили в оперативном штабе края.
— Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
— Около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. Площадь пожара — примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет, — передали в оперштабе Кубани.
Сейчас спасатели ликвидируют пожар.
— Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы, — сообщили в диспетчерской службе.