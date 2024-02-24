Реклама
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 0/10
usd 92.75
eur 100.44
СрочноМэрия продала долю в старом автовокзале
Все новости
Все новости

В Краснодарском крае упали два «неустановленных летательных аппарата». Видео огромного взрыва

Спасатели прибыли на место

182
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Местные жители сняли произошедшее на видео

Видео: соцсети

В Каневском районе Краснодарского края произошел сильный взрыв. Это случилось из-за падения двух летательных аппаратов, сообщили в оперативном штабе края.

— Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

— Около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. Площадь пожара — примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет, — передали в оперштабе Кубани.

Сейчас спасатели ликвидируют пожар.

— Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы, — сообщили в диспетчерской службе.

По теме

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter