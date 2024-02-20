Киллер промахнулся? Подробности покушения у гимназии Петербурга

Отвыкший от громких преступлений Петербург, а за ним и всю страну встряхнула новость о киллере, отработавшем на севере города утром
Всё произошло в 08:30 буквально перед воротами
По предварительной информации,
Судя по записям с камеры видеонаблюдения, киллера не остановило присутствие ребенка, который с интересом смотрел на дядю с пистолетом. После выстрела малыш остался на месте, не понимая, что произошло. А вот преступник быстрым шагом ретировался. По факту случившегося в ГСУ СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».
Но был ли интересен убийце водитель, приехавший в Россию из Узбекистана? Его наниматели пока никак не прокомментировали инцидент. Мать детей, как уже говорилось выше, сидит дома с младшим. А отец сейчас занят беседой со следователем. «Фонтанка» из открытых источников добыла кое-какие штрихи к портрету
Мужчина получил адвокатскую лицензию в 1999 году. Знания и навыки пригодились ему в судебных тяжбах. Исходя из данных системы «СПАРК», Виктор является учредителем фирмы, занимавшейся оптовой торговлей. В феврале
Сам юрист с 2020 года пытался отсудить
Эксперт тогда не смог однозначно ответить на вопрос о подлинности подписи на предъявленной расписке. Условие о возврате денег в ней прописано не было. Других договоров суд первой инстанции так и не увидел и в требованиях истцу отказал. Юрист дошел до кассации, но не преуспел.
Любопытно, что раньше Виктор П. был Виктором Г., то есть носил другую фамилию. Под прежним именем он числился соучредителем компании (ныне несуществующей), торговавшей алкогольными напитками — в