Реклама
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 2/10
usd 92.41
eur 99.49
СрочноНовосибирца увезли с машиной на эвакуаторе — видео
Все новости
Все новости

Киллер промахнулся? Подробности покушения у гимназии Петербурга

Стрельба происходила на глазах у детей, которых водитель привез в школу

2 124

Поделиться

Отвыкший от громких преступлений Петербург, а за ним и всю страну встряхнула новость о киллере, отработавшем на севере города утром 20 февраля. Всё в лучших традициях 90-х: выстрел почти в упор в затылок из пистолета. Правда, мотив пока неясен, впрочем, как и цель. Пострадал простой водитель из Средней Азии, но в него ли метили? Подробности в материале наших коллег из «Фонтанки».

Всё произошло в 08:30 буквально перед воротами 622-й гимназии. Школьники еще не успели сесть за парты, поэтому стали невольными свидетелями происшествия. Толпились у окон, пытались снять видео на смартфоны. И, конечно, присылали «Фонтанке» то, что вышло запечатлеть, — лежащего на дороге мужчину, а рядом — скорая и полиция.

По предварительной информации, 41-летний водитель по найму привез в школу детей своих нанимателей — 58-летнего юриста-предпринимателя и его 31-летней жены. Всего у пары трое наследников, но один еще совсем маленький, поэтому сидел с мамой дома. Шофер вышел из салона, чтобы помочь детям выбраться. В этот момент некто в черном с капюшоном на голове подкрался сзади и нажал на спусковой крючок пистолета. Какого именно, выясняют эксперты. Пока известно, что оружие стреляло настоящими, а не резиновыми пулями. И одна пуля вошла в затылок водителя. Итог — состояние крайне тяжелое, потерпевший буквально на грани жизни и смерти. У него открытая внутричерепная рана и отек головного мозга.

Поделиться

Судя по записям с камеры видеонаблюдения, киллера не остановило присутствие ребенка, который с интересом смотрел на дядю с пистолетом. После выстрела малыш остался на месте, не понимая, что произошло. А вот преступник быстрым шагом ретировался. По факту случившегося в ГСУ СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: СК РФ

Но был ли интересен убийце водитель, приехавший в Россию из Узбекистана? Его наниматели пока никак не прокомментировали инцидент. Мать детей, как уже говорилось выше, сидит дома с младшим. А отец сейчас занят беседой со следователем. «Фонтанка» из открытых источников добыла кое-какие штрихи к портрету 58-летнего Виктора П.

Мужчина получил адвокатскую лицензию в 1999 году. Знания и навыки пригодились ему в судебных тяжбах. Исходя из данных системы «СПАРК», Виктор является учредителем фирмы, занимавшейся оптовой торговлей. В феврале 2022 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ООО банкротом. В реестр были включены требования кредиторов более чем на 35 млн рублей.

Сам юрист с 2020 года пытался отсудить 26 млн рублей с накопившимися процентами еще на 5 млн у несостоявшегося бизнесмена, чье торговое дело после старта в июне 2017 года так и не пошло в гору. Истец настаивал, что как раз в июне 2017-го выдал заем под расписку, но возврата денег так и не дождался. Ответчик заверял, что ничего не подписывал и не занимал. Сумму, которая требовалась для покупки склада и здания спорткомплекса, он якобы нашел раньше.

Эксперт тогда не смог однозначно ответить на вопрос о подлинности подписи на предъявленной расписке. Условие о возврате денег в ней прописано не было. Других договоров суд первой инстанции так и не увидел и в требованиях истцу отказал. Юрист дошел до кассации, но не преуспел.

Любопытно, что раньше Виктор П. был Виктором Г., то есть носил другую фамилию. Под прежним именем он числился соучредителем компании (ныне несуществующей), торговавшей алкогольными напитками — в 2006 году он даже запатентовал водку на основе водно-спиртового настоя арахиса и сахарного сиропа.

КиллерПокушение на убийствоЮристСанкт-ПетербургБандитский ПетербургЛихие 90-е
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter