Киллер промахнулся? Подробности покушения у гимназии Петербурга

По предварительной информации, 41-летний водитель по найму привез в школу детей своих нанимателей — 58-летнего юриста-предпринимателя и его 31-летней жены. Всего у пары трое наследников, но один еще совсем маленький, поэтому сидел с мамой дома. Шофер вышел из салона, чтобы помочь детям выбраться. В этот момент некто в черном с капюшоном на голове подкрался сзади и нажал на спусковой крючок пистолета. Какого именно, выясняют эксперты. Пока известно, что оружие стреляло настоящими, а не резиновыми пулями. И одна пуля вошла в затылок водителя. Итог — состояние крайне тяжелое, потерпевший буквально на грани жизни и смерти. У него открытая внутричерепная рана и отек головного мозга.