24-летнего новосибирца ударило током, и он упал за отопительный котел

В Новосибирске 24-летний мужчина погиб после удара током — его доставали спасатели. Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, около 02:30 на улице Кропоткина в Заельцовском районе.
— Мужчину ударило током, упал за отопительный котел, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».
Врачи и спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти сибиряка не удалось. Они констатировали смерть мужчины.
На прошлой неделе новосибирские спасатели показали, как доставали тело 34-летнего водителя из машины Honda Integra, которая влетела в столб на улице Станционной.