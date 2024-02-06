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24-летнего новосибирца ударило током, и он упал за отопительный котел

Спасателям и врачам не удалось его спасти

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Несчастный случай произошел ночью

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В Новосибирске 24-летний мужчина погиб после удара током — его доставали спасатели. Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, около 02:30 на улице Кропоткина в Заельцовском районе.

— Мужчину ударило током, упал за отопительный котел, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

Врачи и спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, но спасти сибиряка не удалось. Они констатировали смерть мужчины.

На прошлой неделе новосибирские спасатели показали, как доставали тело 34-летнего водителя из машины Honda Integra, которая влетела в столб на улице Станционной.

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