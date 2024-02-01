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Новосибирские спасатели показали, как доставали тело водителя после аварии на улице Станционной — видео

Автомобилист влетел в столб на улице Станционной

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Тело мужчины зажало в салоне автомобиля

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Новосибирские спасатели показали, как доставали тело 34-летнего водителя из машины Honda Integra. Ночью 1 февраля автомобилист не справился с управлением и влетел в столб на улице Станционной.

Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», специалисты выезжали на место ДТП в 02:49. Спасатели деблокировали тело водителя, провели противопожарные мероприятия и стабилизацию машины. Работы закончили в 04:04.

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Видео: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

По предварительным данным, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, смертельная авария произошла в 02:45, мужчина 34 лет ехал на машине Honda Integra со стороны площади Энергетиков в сторону улицы 2-й Станционной. У дома на улице Станционной, 42 водитель не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Недавно в Новосибирске области столкнулись два автомобиля, в результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.

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