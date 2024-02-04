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28 человек погибли после обстрела пекарни в Лисичанске

В память о погибших в ЛНР объявлен траур

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Спасатели разобрали около 65% завалов

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28 человек погибли в Лисичанске после удара по кафе и пекарне. По информации МЧС, среди погибших есть один ребенок.

— В Лисичанске продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций. Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли, — говорится в сообщении ведомства.

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Видео: МЧС России / T.me

В правительстве ЛНР уточняют, что среди погибших — 18 мужчин, девять женщин и один ребенок.

Глава республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура в ЛНР.

— Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления, — написал Пасечник у себя в телеграм-канале.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС России / T.me

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на военных следователей Следственного комитета России сообщают, что для удара использовалась, предположительно, ракетная система залпового огня HIMARS.

Лисичанск находится рядом с линией фонта, примерно в 100 км от столицы региона — Луганска.

СпецоперацияВСУУкраинаРоссияЛисичанскОбстрелЛНРСпецоперация на Украине
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