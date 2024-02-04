28 человек погибли после обстрела пекарни в Лисичанске

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на военных следователей Следственного комитета России сообщают, что для удара использовалась, предположительно, ракетная система залпового огня HIMARS.

