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«Самая коварная тема»: Toyota заехала на рельсы и влетела в Kia — видео лобового ДТП

Аварию активно обсуждают в соцсетях

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ДТП произошло на Богдана Хмельницкого

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В Новосибирске на видеорегистратор попало ДТП, которое произошло утром 3 февраля. Видео опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Видеорегистратор нашего подписчика запечатлел лобовое столкновение Toyota Corona Premio и Kia K5 на Богдана Хмельницкого, — написали в «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Toyota выехала на рельсы

Видео: «АСТ-54»

Жители Новосибирска в комментариях к записи от 4 февраля обсудили аварию. Кто-то пожаловался на состояние рельс, а кто-то — на неопытность водителя.

— Дорога свободная, зачем на рельсы полез, еще и молодой, похоже, без опыта, — написал Ринат.

— Торопился, и успел. Рельсы — самая коварная тема, — прокомментировал пост Виталий Бул.

— Самые опасные рельсы на Богдашке, но, увы, чудаки летят, — отметил Андрей.

— Видно же, что колесо переднее в ямку попало, и машину развернуло — по рельсам на этом участке разрешено движение, а значит, полотно должно соответствовать, — высказал свою точку зрения комментатор под ником Брундуляк Иванович.

В Новосибирске перед театром «Глобус» сегодня, 4 февраля, ночью произошло массовое ДТП. «Мерседес-Бенц» влетел в машины, стоявшие на красный.

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