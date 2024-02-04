«Самая коварная тема»: Toyota заехала на рельсы и влетела в Kia — видео лобового ДТП

В Новосибирске на видеорегистратор попало ДТП, которое произошло утром 3 февраля. Видео опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Видеорегистратор нашего подписчика запечатлел лобовое столкновение Toyota Corona Premio и Kia K5 на Богдана Хмельницкого, — написали в «АСТ-54».
Жители Новосибирска в комментариях к записи от 4 февраля обсудили аварию. Кто-то пожаловался на состояние рельс, а кто-то — на неопытность водителя.
— Дорога свободная, зачем на рельсы полез, еще и молодой, похоже, без опыта, — написал Ринат.
— Торопился, и успел. Рельсы — самая коварная тема, — прокомментировал пост Виталий Бул.
— Самые опасные рельсы на Богдашке, но, увы, чудаки летят, — отметил Андрей.
— Видно же, что колесо переднее в ямку попало, и машину развернуло — по рельсам на этом участке разрешено движение, а значит, полотно должно соответствовать, — высказал свою точку зрения комментатор под ником Брундуляк Иванович.
В Новосибирске перед театром «Глобус» сегодня, 4 февраля, ночью произошло массовое ДТП. «Мерседес-Бенц» влетел в машины, стоявшие на красный.