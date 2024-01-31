Замначальника отдела полиции Рубцовска задержали за пьяную езду — он отказался дуть в алкотестер

— Ничего не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Работают сотрудники. Готовим пресс-релиз, — сказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Ляпунова.



В ведомстве добавили, что официальный комментарий опубликуют сегодня.

