Замначальника отдела полиции Рубцовска задержали за пьяную езду — он отказался дуть в алкотестер

Сегодня, 31 января, стало известно, что в Рубцовске задержали замглавы отдела экономбезопасности МВД Сергея Бортникова. Предположительно, за езду в нетрезвом виде, сообщает NGS22.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Сотрудники ГИБДД задержали Бортникова во время рейда. Он отказался подуть в алкотестер и сказал, что болеет коклюшем. Пока оформляли протокол, Бортников звонил некоему Владимиру Ремелю. Так же зовут рубцовского депутата, который 30 лет заведовал станцией скорой помощи. Об этом говорится на сайте городского совета депутатов.
По информации Mash, заседание по административному нарушению перенесли из-за того, что Бортников плохо себя чувствовал.
NGS22.RU попросил комментарий по инциденту в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
— Ничего не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Работают сотрудники. Готовим пресс-релиз, — сказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Ляпунова.
В ведомстве добавили, что официальный комментарий опубликуют сегодня.