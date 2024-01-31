«Сегодня ночью меня не станет». Почему три подростка из одной забайкальской школы покончили с собой

— К. все любили, она такая большеглазая была, знаете. Мы, вообще, учителя, любили… Любой вам скажет — в прокуратуре, все скажут. Нашу работу на сто рядов проверяли и еще будут проверять. К. была открытой девочкой. <…> Мы каждого знаем, по каждому работаем.



Раньше, по словам сотрудницы школы, у К. все же были «споры и стычки» — в младшем возрасте девочку считали агрессивной. И эта черта, по мнению взрослых, означала, что ее никто не мог обидеть.



— Всё разрешалось педагогическим составом, у нас по этому поводу был прокурор, у нас есть совет профилактики. Мы с К., помню, сидели — прокурор сам говорил: «Ну всё, никаких [конфликтов] чтобы не было». И К. сказала: «Да, нормально, никаких драк, ничего не будет».



После смерти подруги К. публиковала и репостила видео, в которых предупреждала о том, что хочет покончить с собой. Она подписывала их: «если бы тогда <…> не порвалась», «сегодня ночью меня не будет, это моё последнее видео». Родители К., по данным Babr Mash, знали о ее намерении, но не думали, что она пойдет на такой шаг. Под этим постом в telegram-канале один из комментаторов писал, что семья не спала и следила за К. два дня — на третий день из-за усталости родные уснули, а утром нашли тело дочери. К. совершила суицид в пристройке у дома.