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Новосибирцы устроили драку у торгового центра — участниками конфликта могли стать подростки

Полиция проводит проверку

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Видео инцидента опубликовали 26 января

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В Новосибирске подростки устроили драку около одного из торговых центров. Как сообщили в паблике «Октябрьский район/Новосибирск» во «ВКонтакте», инцидент произошел вблизи ТРЦ «Сибирский Молл».

Видео инцидента опубликовали 26 января. На кадрах видно, как один из участников потасовки ударяет другого в область головы, после чего молодой человек опускается на землю. Затем несколько ударов ему наносит ногой еще один участник конфликта.

Судя по видео, на месте происшествия находились не менее шести новосибирцев. После конфликта несколько человек начинают новую потасовку.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Данное происшествие зарегистрировано. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

В конце января в Новосибирске четверо подростков избили сверстника в микрорайоне КСМ. Конфликт попал на видео.

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