«Показались недостатки в работе»: почему сразу не ввели режим ЧС сразу после коммунальных аварий? Отвечает вице-губернатор

Власти объяснили, почему режим ЧС не был введен сразу после первой серьезной коммунальной аварии, которая произошла
Объяснения дал вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка.
— Сразу не было осознания всей тяжести произошедшего случая. И, конечно, вы видели, что были попытки запустить систему и вторая авария — это последствия первой. Думали, что справимся. Но аварийная ситуация такая показала недостатки в работе жилищных компаний. Особенно в домах с верхним розливом ушло отопление. Где-то слилось, где-то нет. Надо было отработать жилищникам, чтобы сразу всё выявилось, — рассказал НГС Сергей Семка.
Как добавил вице-губернатор, при второй аварии появились другие сложности.
— Людям свойственно принимать решения. Какие-то правильные, какие-то не дали нужного результата, — отметил вице-губернатор.
Сергей Сёмка сегодня, 26 января, отвечает на вопросы читателей НГС в онлайн-трансляции. Трансляцию можно посмотреть в нашей официальной группе во «ВКонтакте».