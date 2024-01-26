freedom
Реклама
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 88.66
eur 96.64
СрочноВице-губернатор ответил на вопросы читателей НГС
Все новости
Все новости
Авария в непогоду

«Показались недостатки в работе»: почему сразу не ввели режим ЧС сразу после коммунальных аварий? Отвечает вице-губернатор

Чрезвычайную ситуацию объявили спустя 8 дней после первого серьезного ЧП

743

Сергей Сёмка отвечает на вопросы читателей НГС

Поделиться

Власти объяснили, почему режим ЧС не был введен сразу после первой серьезной коммунальной аварии, которая произошла 11 января. ЧС не была объявлена 17 января, когда произошла вторая авария. Режим был введен только 19 января.

Объяснения дал вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка.

— Сразу не было осознания всей тяжести произошедшего случая. И, конечно, вы видели, что были попытки запустить систему и вторая авария — это последствия первой. Думали, что справимся. Но аварийная ситуация такая показала недостатки в работе жилищных компаний. Особенно в домах с верхним розливом ушло отопление. Где-то слилось, где-то нет. Надо было отработать жилищникам, чтобы сразу всё выявилось, — рассказал НГС Сергей Семка.

Как добавил вице-губернатор, при второй аварии появились другие сложности.

— Людям свойственно принимать решения. Какие-то правильные, какие-то не дали нужного результата, — отметил вице-губернатор.

Сергей Сёмка сегодня, 26 января, отвечает на вопросы читателей НГС в онлайн-трансляции. Трансляцию можно посмотреть в нашей официальной группе во «ВКонтакте».

Вице-губернаторНовосибирскАварииЧС
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter