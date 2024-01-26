«Показались недостатки в работе»: почему сразу не ввели режим ЧС сразу после коммунальных аварий? Отвечает вице-губернатор

— Людям свойственно принимать решения. Какие-то правильные, какие-то не дали нужного результата, — отметил вице-губернатор.



Сергей Сёмка сегодня, 26 января, отвечает на вопросы читателей НГС в онлайн-трансляции. Трансляцию можно посмотреть в нашей официальной группе во «ВКонтакте».