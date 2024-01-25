«Он весь сгнил, там ужасный запах гноя». Жена умершего инспектора ДПС, обвинявшегося во взятке, — о том, что известно о событиях в СИЗО

«Он вообще не болел, здоровый как бык»

Кайрата Адельбекова задержали по обвинению в получении взятки 13 декабря во время рабочей смены в Варненском районе. 15-го числа отправили в СИЗО Магнитогорска. Свою вину инспектор отрицал до самой смерти.



Предпоследний раз Анара общалась с мужем, находящимся в СИЗО, 27 декабря, он был в хорошем расположении духа.

— Написал: «Будем ждать [результатов следствия], всё будет хорошо». 29 декабря адвокат пошел к нему, это было перед праздниками, в пятницу, до обеда, — рассказала вдова. — Кайрат был в прекрасном настроении. Адвокат говорит, что за всё время знакомства первый раз видел такого Кайрата. Он улыбался, шутил, смеялся. Говорил, что новогоднее настроение. Адвокат ушел, буквально час они разговаривали.