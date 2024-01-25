«Он весь сгнил, там ужасный запах гноя». Жена умершего инспектора ДПС, обвинявшегося во взятке, — о том, что известно о событиях в СИЗО

Вдова умершего в реанимации горбольницы Магнитогорска старшего инспектора ДПС Варненского района 33-летнего Кайрата Адельбекова считает, что в СИЗО над ее мужем издевались. Потом, по мнению Анары Адельбековой, ему не оказывали медицинскую помощь, в итоге доставили из СИЗО с высокой температурой в больницу, где он умер в мучениях.
Наши коллеги из 74.RU договорились о встрече с Анарой несколько дней назад. Она просила о помощи — распространить информацию о том, что ее мужу в СИЗО требуется медицинская помощь. Во время беседы Анаре сообщили, что Кайрат умер.
На этом разговор пришлось прервать — Анаре потребовалась пауза. Позже она нашла в себе силы всё-таки рассказать о произошедших событиях. Анара, оставшаяся одна с тремя детьми, восстановила картину последних дней жизни и смерти мужа, предоставила в редакцию 74.RU медицинские документы.
«Он вообще не болел, здоровый как бык»
Кайрата Адельбекова задержали по обвинению в получении взятки 13 декабря во время рабочей смены в Варненском районе. 15-го числа отправили в СИЗО Магнитогорска. Свою вину инспектор отрицал до самой смерти.
Предпоследний раз Анара общалась с мужем, находящимся в СИЗО, 27 декабря, он был в хорошем расположении духа.
— Написал: «Будем ждать [результатов следствия], всё будет хорошо». 29 декабря адвокат пошел к нему, это было перед праздниками, в пятницу, до обеда, — рассказала вдова. — Кайрат был в прекрасном настроении. Адвокат говорит, что за всё время знакомства первый раз видел такого Кайрата. Он улыбался, шутил, смеялся. Говорил, что новогоднее настроение. Адвокат ушел, буквально час они разговаривали.
Поговорить с мужем в следующий раз жена смогла лишь 6 января. Состояние мужа ее очень удивило.
— 6 января мне поступает звонок через WhatsApp от сотрудника СИЗО. Я услышала голос мужа, спросил про детей. И сказал мне: «Анара, я заболел с 29-го числа. Ко мне приходили двое, кто меня задерживал. Я не пойму, у меня то ли геморрой, то ли простата, вылезли шишки больнючие возле анального отверстия и в паху, пришли лекарства. Я два дня не сплю», — передала слова мужа Анара Адельбекова. — В голосе был стон. Он вообще не болел, он здоровый как бык: 184 ростом,
Анара отметила, что Кайрат — сотрудник МВД, они каждый год проходят медкомиссию, которая показывала, что он полностью здоров.
— Муж сказал, что приходили к нему двое — кто задерживал. Предложили сдать начальника ГИБДД по Варненскому району. Обещали взамен, что 13 февраля он выйдет под домашний арест. Я сказала, что думай сам. Сидишь там ты. На этом разговор закончился. Я же даже не предполагала, что с ним такое могло случиться, — сокрушается Анара.
Супруга писала на телефон сотрудника СИЗО каждый день, узнавала о состоянии Кайрата. Ей отвечали, что лучше не стало.
— Я передала ему свечи облепиховые от простаты, антибиотики. Задавала сотруднику вопросы: «У вас что там, холодно?» Он говорит: «Нет, у нас достаточно тепло, даже жарко. Единственное, сыро», — говорит Анара. — Мне странным это показалось. При чем тут геморрой. Он никогда не мучался с этим, никогда у него не было даже обычных запоров.
«Мне плохо очень сильно, ко мне дважды приходили»
11 января адвокат пришел в СИЗО на встречу с Кайратом и столкнулся с ним в коридоре — конвой вел инспектора к медикам. У него была высокая температура. Случился минутный разговор.
— Адвокат спросил: «Что с тобой?» Кайрат ответил: «Мне плохо очень сильно. Ко мне дважды приходили те люди, которые меня задерживали». Врач в больнице поставил пиелонефрит, и привезли обратно в СИЗО, где начали капать капельницы, — передает Анара.
На следующий день медик в СИЗО, по словам вдовы, заявила, что Кайрату лучше, но когда адвокат попросил о встрече, ему отказали.
14 января супруге инспектора сообщили, что ее мужа увезли в больницу.
— В 09:40 мне сообщил сотрудник СИЗО (от которого поступал звонок ранее), что моего мужа госпитализировали в первую городскую больницу, — рассказывает Анара.
«Что он такого сделал? Зачем с ним так?»
Анара была дома с маленькими детьми, и в хирургическое отделение к Кайрату помчалась жена ее брата Алия.
— Доктор вышел к ней и сказал: «Что он такого сделал? Зачем с ним так?» Врач сказал, что он очень плохой, нужно вскрывать живот, — плачет Анара. — Врач сказал, что он неоднократно спрашивал Кайрата: «Тебя били?» — на что он смотрел на конвой и молчал. Я считаю, что он был напуган и морально, и физически. После этого его оперировали, в кишечнике
16 января в реанимацию к Кайрату пустили его маму, она попыталась спросить у сына, что с ним произошло.
— Он сказал: «Мам, я ничего не помню». Она спросила: «Тебе ставили уколы?» Он сказал: «Да, ставили». Мама сказала, что он весь сгнил, там ужасный запах гноя. И он очень сильно жаловался на голову матери.
Молодой мужчина буквально гнил последние дни перед смертью: из его организма выкачали больше литра гноя.
17 января Кайрату сделали еще одну операцию — на кишечнике, рассказала Анара. Состояние мужчины после операции врачи оценили как крайне тяжелое.
— Мне сказали: никаких шансов нет. 17-го числа ему удалили кусок толстой кишки. Он находился в медикаментозной коме, температура 41, его лихорадило, — передает Анара.
«Лежал прикованный наручниками к кровати»
Семья как могла пыталась облегчить состояние Кайрата, но все попытки оказались тщетными. Анара убеждена, что, даже умирая, ее супруг был прикован наручниками к больничной койке.
— За день до смерти адвокат звонил следователю в Карталы, просил избрать другую меру пресечения, чтобы убрали конвой и сняли наручники. На что следователь ответил ему, что нет, он [Кайрат] может скрыться, — рассказывает Анара. — Это реанимация, и сотрудники СИЗО должны были охранять его в коридоре. А они четыре человека находились в реанимации и постоянно заходили к нему [в палату], заносили инфекцию. Он лежал прикованный наручниками к кровати под камерой.
Утром 19 января семье сообщили, что Кайрат скончался.
— Мужа после смерти выкатили в коридор. А конвой сразу ушел, — завершает Анара.
Семья наняла независимого судмедэксперта, который оперативно прилетел из Москвы на вскрытие. Вдова частично озвучила полученную от специалиста информацию:
— Во время вскрытия присутствовали приглашенный специалист и адвокат. Обнаружена травма в паховой области. Как пояснил наш специалист, травма, предположительно, образовалась в конце декабря, без оказания должной медицинской помощи от полученной травмы пошло заражение и развился перитонит.
23 января Кайрата похоронили. Расследование причин смерти многодетного отца семья Адельбековых просит взять на контроль главу Следственного комитет. Через MGORSK.RU и 74.RU вдова обратилась к Александру Бастрыкину:
— Я вас прошу! Хочу, чтобы вы всё это взяли под большой контроль, чтобы наказали тех людей, которые могут быть причастны к этому. В Варненском районе очень большая коррупция. Там все замешаны, — заявила вдова. — Он им мешал, они его убили, я в этом уверена. Моего мужа заказали. Они заказали человека и нанесли моему мужу вот это насилие, которое довело его до такого состояния. Мой муж им мешал, всему их бардаку.
Что говорят в СИЗО, Минздраве и СК
По мнению вдовы Кайрата Адельбекова, медицинская помощь ее супругу в СИЗО не была оказана своевременно:
— В СИЗО он все праздники просил оказать ему медицинскую помощь. На что ему отказывали, утверждая, что он симулянт.
Мы направили запрос в ГУФСИН, спросив, поступали ли сотрудникам СИЗО от Адельбекова жалобы на ухудшение здоровья. Задали вопросы о том, какая врачебная помощь была оказана Адельбекову в изоляторе и разрешали ли семье передавать медикаменты в СИЗО. Мы попросили назвать обстоятельства, при которых Кайратом были получены травмы, потребовавшие дальнейшего хирургического вмешательства. Другие вопросы касались даты передачи медикаментов Адельбекову в СИЗО, даты госпитализации его в первую городскую больницу и состояния на тот момент.
В целом все наши вопросы оставили без ответов, сославшись на требование законодательства.
— Ваш запрос рассмотрен. Сообщаем, что, согласно статье 13 Федерального закона от 21.11.2011
На то, как была организована передача лекарств Кайрату Адельбекову, в ГУФСИН ответили следующее:
— Передача медикаментов производится в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.
Также MGORSK.RU обратился в Минздрав Челябинской области с вопросами о характере медицинской помощи, оказанной Кайрату Адельбекову, реанимационных действиях пациенту. В министерстве также сослались на медицинскую тайну, не озвучив даже время смерти молодого мужчины.
Уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС не возбуждено. На наш запрос в управлении Следственного комитета по Челябинской области предоставили вот такой ответ:
— Мы не комментируем эту ситуацию. Устанавливаем обстоятельства произошедшего.