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«Он весь сгнил, там ужасный запах гноя». Жена умершего инспектора ДПС, обвинявшегося во взятке, — о том, что известно о событиях в СИЗО

Вдова считает, что в магнитогорском изоляторе над ее мужем издевались

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Кайрат Адельбеков попал в СИЗО Магнитогорска после задержания на рабочем месте

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Вдова умершего в реанимации горбольницы Магнитогорска старшего инспектора ДПС Варненского района 33-летнего Кайрата Адельбекова считает, что в СИЗО над ее мужем издевались. Потом, по мнению Анары Адельбековой, ему не оказывали медицинскую помощь, в итоге доставили из СИЗО с высокой температурой в больницу, где он умер в мучениях.

Наши коллеги из 74.RU договорились о встрече с Анарой несколько дней назад. Она просила о помощи — распространить информацию о том, что ее мужу в СИЗО требуется медицинская помощь. Во время беседы Анаре сообщили, что Кайрат умер.

На этом разговор пришлось прервать — Анаре потребовалась пауза. Позже она нашла в себе силы всё-таки рассказать о произошедших событиях. Анара, оставшаяся одна с тремя детьми, восстановила картину последних дней жизни и смерти мужа, предоставила в редакцию 74.RU медицинские документы.

«Он вообще не болел, здоровый как бык»

Кайрата Адельбекова задержали по обвинению в получении взятки 13 декабря во время рабочей смены в Варненском районе. 15-го числа отправили в СИЗО Магнитогорска. Свою вину инспектор отрицал до самой смерти.

Предпоследний раз Анара общалась с мужем, находящимся в СИЗО, 27 декабря, он был в хорошем расположении духа.

— Написал: «Будем ждать [результатов следствия], всё будет хорошо». 29 декабря адвокат пошел к нему, это было перед праздниками, в пятницу, до обеда, — рассказала вдова. — Кайрат был в прекрасном настроении. Адвокат говорит, что за всё время знакомства первый раз видел такого Кайрата. Он улыбался, шутил, смеялся. Говорил, что новогоднее настроение. Адвокат ушел, буквально час они разговаривали.

До ареста крепкий парень никогда не жаловался на здоровье

До ареста крепкий парень никогда не жаловался на здоровье

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Поговорить с мужем в следующий раз жена смогла лишь 6 января. Состояние мужа ее очень удивило.

— 6 января мне поступает звонок через WhatsApp от сотрудника СИЗО. Я услышала голос мужа, спросил про детей. И сказал мне: «Анара, я заболел с 29-го числа. Ко мне приходили двое, кто меня задерживал. Я не пойму, у меня то ли геморрой, то ли простата, вылезли шишки больнючие возле анального отверстия и в паху, пришли лекарства. Я два дня не сплю», — передала слова мужа Анара Адельбекова. — В голосе был стон. Он вообще не болел, он здоровый как бык: 184 ростом, 96 кг, никогда не жаловался. Он был на больничном в начале декабря — простыл. Тогда делали ЭКГ, КТ, брали анализы — здоров!

Анара отметила, что Кайрат — сотрудник МВД, они каждый год проходят медкомиссию, которая показывала, что он полностью здоров.

— Муж сказал, что приходили к нему двое — кто задерживал. Предложили сдать начальника ГИБДД по Варненскому району. Обещали взамен, что 13 февраля он выйдет под домашний арест. Я сказала, что думай сам. Сидишь там ты. На этом разговор закончился. Я же даже не предполагала, что с ним такое могло случиться, — сокрушается Анара.

Супруга писала на телефон сотрудника СИЗО каждый день, узнавала о состоянии Кайрата. Ей отвечали, что лучше не стало.

— Я передала ему свечи облепиховые от простаты, антибиотики. Задавала сотруднику вопросы: «У вас что там, холодно?» Он говорит: «Нет, у нас достаточно тепло, даже жарко. Единственное, сыро», — говорит Анара. — Мне странным это показалось. При чем тут геморрой. Он никогда не мучался с этим, никогда у него не было даже обычных запоров.

Год назад Кайрат стал отцом в третий раз

Год назад Кайрат стал отцом в третий раз

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«Мне плохо очень сильно, ко мне дважды приходили»

11 января адвокат пришел в СИЗО на встречу с Кайратом и столкнулся с ним в коридоре — конвой вел инспектора к медикам. У него была высокая температура. Случился минутный разговор.

— Адвокат спросил: «Что с тобой?» Кайрат ответил: «Мне плохо очень сильно. Ко мне дважды приходили те люди, которые меня задерживали». Врач в больнице поставил пиелонефрит, и привезли обратно в СИЗО, где начали капать капельницы, — передает Анара.

На следующий день медик в СИЗО, по словам вдовы, заявила, что Кайрату лучше, но когда адвокат попросил о встрече, ему отказали.

14 января супруге инспектора сообщили, что ее мужа увезли в больницу.

— В 09:40 мне сообщил сотрудник СИЗО (от которого поступал звонок ранее), что моего мужа госпитализировали в первую городскую больницу, — рассказывает Анара.

«Что он такого сделал? Зачем с ним так?»

Анара была дома с маленькими детьми, и в хирургическое отделение к Кайрату помчалась жена ее брата Алия.

— Доктор вышел к ней и сказал: «Что он такого сделал? Зачем с ним так?» Врач сказал, что он очень плохой, нужно вскрывать живот, — плачет Анара. — Врач сказал, что он неоднократно спрашивал Кайрата: «Тебя били?» — на что он смотрел на конвой и молчал. Я считаю, что он был напуган и морально, и физически. После этого его оперировали, в кишечнике 300 мл гноя выкачали и потом добрались до почки, вскрыли, жир вокруг почки сгнил, оттуда выкачали 800 мл гноя. Промыли, он лежал в сознании после этой операции.

Многодетный отец до последнего не признавал вину в получении взятки

Многодетный отец до последнего не признавал вину в получении взятки

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16 января в реанимацию к Кайрату пустили его маму, она попыталась спросить у сына, что с ним произошло.

— Он сказал: «Мам, я ничего не помню». Она спросила: «Тебе ставили уколы?» Он сказал: «Да, ставили». Мама сказала, что он весь сгнил, там ужасный запах гноя. И он очень сильно жаловался на голову матери.

Молодой мужчина буквально гнил последние дни перед смертью: из его организма выкачали больше литра гноя.

17 января Кайрату сделали еще одну операцию — на кишечнике, рассказала Анара. Состояние мужчины после операции врачи оценили как крайне тяжелое.

— Мне сказали: никаких шансов нет. 17-го числа ему удалили кусок толстой кишки. Он находился в медикаментозной коме, температура 41, его лихорадило, — передает Анара.

«Лежал прикованный наручниками к кровати»

Семья как могла пыталась облегчить состояние Кайрата, но все попытки оказались тщетными. Анара убеждена, что, даже умирая, ее супруг был прикован наручниками к больничной койке.

— За день до смерти адвокат звонил следователю в Карталы, просил избрать другую меру пресечения, чтобы убрали конвой и сняли наручники. На что следователь ответил ему, что нет, он [Кайрат] может скрыться, — рассказывает Анара. — Это реанимация, и сотрудники СИЗО должны были охранять его в коридоре. А они четыре человека находились в реанимации и постоянно заходили к нему [в палату], заносили инфекцию. Он лежал прикованный наручниками к кровати под камерой.

С женой и детьми Кайрат попрощаться не успел, они увидели его лишь на похоронах. Сыновьям инспектора 6 и 8 лет, дочке — годик

С женой и детьми Кайрат попрощаться не успел, они увидели его лишь на похоронах. Сыновьям инспектора 6 и 8 лет, дочке — годик

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Утром 19 января семье сообщили, что Кайрат скончался.

— Мужа после смерти выкатили в коридор. А конвой сразу ушел, — завершает Анара.

Семья наняла независимого судмедэксперта, который оперативно прилетел из Москвы на вскрытие. Вдова частично озвучила полученную от специалиста информацию:

— Во время вскрытия присутствовали приглашенный специалист и адвокат. Обнаружена травма в паховой области. Как пояснил наш специалист, травма, предположительно, образовалась в конце декабря, без оказания должной медицинской помощи от полученной травмы пошло заражение и развился перитонит.

23 января Кайрата похоронили. Расследование причин смерти многодетного отца семья Адельбековых просит взять на контроль главу Следственного комитет. Через MGORSK.RU и 74.RU вдова обратилась к Александру Бастрыкину:

— Я вас прошу! Хочу, чтобы вы всё это взяли под большой контроль, чтобы наказали тех людей, которые могут быть причастны к этому. В Варненском районе очень большая коррупция. Там все замешаны, — заявила вдова. — Он им мешал, они его убили, я в этом уверена. Моего мужа заказали. Они заказали человека и нанесли моему мужу вот это насилие, которое довело его до такого состояния. Мой муж им мешал, всему их бардаку.

Что говорят в СИЗО, Минздраве и СК

По мнению вдовы Кайрата Адельбекова, медицинская помощь ее супругу в СИЗО не была оказана своевременно:

— В СИЗО он все праздники просил оказать ему медицинскую помощь. На что ему отказывали, утверждая, что он симулянт.

Мы направили запрос в ГУФСИН, спросив, поступали ли сотрудникам СИЗО от Адельбекова жалобы на ухудшение здоровья. Задали вопросы о том, какая врачебная помощь была оказана Адельбекову в изоляторе и разрешали ли семье передавать медикаменты в СИЗО. Мы попросили назвать обстоятельства, при которых Кайратом были получены травмы, потребовавшие дальнейшего хирургического вмешательства. Другие вопросы касались даты передачи медикаментов Адельбекову в СИЗО, даты госпитализации его в первую городскую больницу и состояния на тот момент.

В целом все наши вопросы оставили без ответов, сославшись на требование законодательства.

— Ваш запрос рассмотрен. Сообщаем, что, согласно статье 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, «сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения полученные при его медикаментозном обследовании и лечении, составляют медицинскую тайну», — следует из ответа ГУФСИН.

На то, как была организована передача лекарств Кайрату Адельбекову, в ГУФСИН ответили следующее:

— Передача медикаментов производится в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.

Также MGORSK.RU обратился в Минздрав Челябинской области с вопросами о характере медицинской помощи, оказанной Кайрату Адельбекову, реанимационных действиях пациенту. В министерстве также сослались на медицинскую тайну, не озвучив даже время смерти молодого мужчины.

Уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС не возбуждено. На наш запрос в управлении Следственного комитета по Челябинской области предоставили вот такой ответ:

— Мы не комментируем эту ситуацию. Устанавливаем обстоятельства произошедшего.

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