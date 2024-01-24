«Мы слышали два взрыва»: что говорят очевидцы о крушении Ил-76

Глава отделения КПРФ в Корочанском районе Александр Черкасов заявил, что слышал звуки взрыва перед падением Ил-76.



— Я проживаю в километрах 15 от этого места. Мы слышали два хлопка, два взрыва, но не видели ничего. Было достаточно ощутимо, — рассказал Александр Черкасов в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — Мы привыкли к этим хлопкам, но это было четко слышно, попадание ракеты, видимо, было или падение.



— Моя мама там осталась, слышала звуки, — рассказала корреспонденту MSK1.RU, жительница Яблоново. — К сожалению, сейчас всё настолько запутанно в информационном поле, что любое слово может привести к штрафам и арестам. Никто из местных не пострадал.

