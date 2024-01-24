«Мы слышали два взрыва»: что говорят очевидцы о крушении Ил-76

24 января в Белгородской области рухнул самолет Ил-76. В результате падения погибли все 74 человека, что были на борту. Из местных жителей, по информации регионального Минздрава, никто не пострадал. Корреспонденты Городских порталов поговорили с теми, кто стал свидетелем ужасного происшествия, и вот что они нам рассказали.
По словам жителей села Яблоново, в пяти километрах от которого упал самолет, от взрыва в ближайших зданиях затряслись стёкла.
— Довольно далеко от школы упало. Мы не видели и не слышали звуки. Но стёкла затряслись, — рассказала MSK1.RU директор средней школы в селе Яблоново. — Занятия проходят в штатном режиме.
Глава отделения КПРФ в Корочанском районе Александр Черкасов заявил, что слышал звуки взрыва перед падением Ил-76.
— Я проживаю в километрах 15 от этого места. Мы слышали два хлопка, два взрыва, но не видели ничего. Было достаточно ощутимо, — рассказал Александр Черкасов в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — Мы привыкли к этим хлопкам, но это было четко слышно, попадание ракеты, видимо, было или падение.
— Моя мама там осталась, слышала звуки, — рассказала корреспонденту MSK1.RU, жительница Яблоново. — К сожалению, сейчас всё настолько запутанно в информационном поле, что любое слово может привести к штрафам и арестам. Никто из местных не пострадал.
Несмотря на падение самолета, в самом Белгороде, который находится в 60 километрах от места крушения, обстановка спокойная.
— Сейчас нет сирены. Приходило сообщение о ракетной опасности раньше, сирена работала, спускались на цокольный этаж, — рассказала Городским порталам Юлия из Белгорода. — Сейчас всё нормально.
Жители Белгорода признаются, что уже привыкли к жизни в ситуации ракетной опасности.
— Я живу в Белгороде. В данную минуту всё спокойно. В 11:11 была объявлена ракетная опасность, мы все на рабочих местах были, спустились быстро в подвал, — рассказала корреспондентам MSK1.RU жительница Белгорода Ольга. — В 11:42 прислали оповещение об отбое ракетной опасности, и мы вернулись на рабочие места. Это не первая ракетная опасность в нашей жизни, продолжаем жить и работать.
— Обстановка спокойная, все привыкли. Уезжать не собираются, — передал корреспонденту 76.RU читатель слова своих родственников из Белгорода. — Больницы, магазины работают в обычном режиме.
За всем, что сейчас происходит на месте крушения и что говорят о произошедшем, мы следим в онлайн-трансляции.