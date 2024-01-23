«Мы похоронили его до обеда». Что известно о россиянах, выживших при крушении бизнес-джета в Афганистане

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек. Четверо из них выжили, один добрался до села Педу и попросил о помощи. Пострадавших доставили в Кабул, медики оказывают им первую помощь. Двое пассажиров: бизнесмен Анатолий Евсюков и его жена — погибли.
По предварительной информации, у самолета отказали оба двигателя. У границы Афганистана и Таджикистана пилоты Falcon 10 сообщили о слишком высоком расходе топлива из-за сильного встречного ветра на эшелоне.
Пилоты решили сесть на запасном аэродроме в Душанбе для дозаправки. Диспетчерам доложили об отказе правого двигателя 20 января в 17:19 по Москве, через минуту — левого. Еще через пять минут самолет пропал с радаров в 161 километре от Душанбе. Санитарный борт врезался в гору Топхан в Ваханском районе Афганистана.
Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают всё, что известно о тех, кто был в самолете, когда произошла трагедия.
Доставляли тяжелых пациентов
В момент ЧП на борту находились: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, медики Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна. Семейная пара летела из Таиланда в Москву, где женщина попала в больницу с инфекцией. Ее должны были привезти в одну из московских больниц.
За состоянием Анны Евсюковой на борту следили
— Я с Пашей Поповым познакомилась 10 лет назад, — рассказала MSK1.RU коллега Попова. — Мы вместе работали в медицине катастроф Московской области. По специализации он врач анестезиолог-реаниматолог, поэтому в поликлиниках и не работал. Он грамотный доктор и не боится брать на себя ответственность. Мы с ним перевозили детишек в Московской области.
Перевозить пациентку Павлу Попову помогал 26-летний медбрат Игорь Сывороткин, который оказался в самолете почти случайно — коллеги предложили ему подработать и сопроводить пациентку в Москву.
Мать медбрата писала сыну за несколько минут до того, как борт потерпел крушение. Именно Сывороткин дошел до села Педу, позвонил близким и рассказал об авиакатастрофе.
Раньше Игорь работал в центре медицины катастроф, но ушел оттуда. Сейчас он — фельдшер в скорой помощи. В саму профессию Сывороткин пошел по стопам родителей, тоже бывших медиков.
Погибли «короли рынка»
В разбившемся в Афганистане бизнес-джете летела семья Евсюковых — предпринимателей из города Волгодонска Ростовской области. Официально их гибель подтвердил МИД России. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, где Анна Евсюкова заболела. Она лечилась в больнице в Паттайе, но женщине не становилось лучше, поэтому близкие приняли подключить ее к ИВЛ и госпитализировать в столицу.
Самолет Falcon 10 заказали для транспортировки: сына Евсюковых на борт не взяли, потому что место было только для одного сопровождающего. По данным Baza, возможно, семья заказала частный борт через страховую компанию. В Индии они совершили дозаправку, а дальше должны были дозаправиться в Ташкенте и затем улететь в Москву.
Анатолия Евсюкова волгодонские СМИ окрестили «королем рынков». В
По данным «Контур.Фокуса», приносили торговые точки Евсюкову не так уж и много. В 2022 году у «Авангарда» была выручка 4,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 27 тысяч рублей. У «Машеньки» выручка составила 7,3 миллиона рублей и 35 тысяч рублей чистыми.
«В горах выжить — бесполезно»
Самолет Falcon 10 с российским бортовым номером
Самолетом Falcon 10 управляли два пилота:
Принадлежит компания ООО «Атлетик Групп» бывшей жене пилота Аркадия Грачева Екатерине Агаповой. Она — модель, победительница региональных и федеральных конкурсов красоты, предпринимательница. В Омске Агапова открыла модельное агентство, детскую студию развития, школу этикета и модный журнал для детей и их родителей.
Супруги жили в Люберцах. Екатерина родила сына Влада и сразу же после этого вернулась к бизнесу — открыла сеть салонов красоты и спортивный клуб «Атлетик». Через время пара рассталась, но вместе держала бизнес.
Отец пилота Грачева рассказал, что, узнав о крушении самолета, сразу понял: там находился его сын, который точно не мог бы выжить.
— Я горжусь своим сыном. С нами никто не связывался, мы похоронили его до обеда. Похоронили просто. Я знал, что он полетел в Таиланд. Утром открываю новости и сразу понимаю, что там Аркадий. Я сразу как отец понял по бортовому номеру — это их. Естественно, в горах выжить — бесполезно. Молились, чтобы хотя бы останки нашли, — рассказал РЕН ТВ Юрий Грачев.
Допустили ошибки
Как пишет «Авиаторщина», во время полета были допущены грубейшие нарушения норм по времени отдыха членов экипажа. В итоге пилоты Falcon 10 в полете могли быть невыспавшимися и уставшими.
Перелет из Москвы в Паттайю 19 января и обратный рейс на следующий день, уже с семейной парой на борту, выполняли одни и те же пилоты. Со всеми дозаправками Грачев и Беляков добирались почти 15 часов. Причем продолжительность полетной смены, которая учитывает предполетные и послеполетные процедуры, составила почти 17 часов. Она закончилась у пилотов примерно в час ночи (по мск) 20 января.
Согласно российскому законодательству, максимально допустимая продолжительность полетной смены экипажа воздушного судна с двумя членами летного экипажа при выполнении транспортных полетов с 1–2 посадкам ограничена 13 часами. Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев в Паттайе должны были отдохнуть не меньше 18 часов. Успели ли поспать пилоты между рейсами и сколько из семи часов — пока неизвестно.
Разрешение на полет Falcon 10 выдавалось как некоммерческому борту. Рейс был заявлен пустым без пассажиров и багажа, только с двумя пилотами. По предварительным данным, авиаперевозка семейной пары и врачей на бизнес-джете была незаконной.
Ранее мы собрали всё, что известно о произошедшем, в одном материале.