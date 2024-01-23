«Мы похоронили его до обеда». Что известно о россиянах, выживших при крушении бизнес-джета в Афганистане

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают всё, что известно о тех, кто был в самолете, когда произошла трагедия.



Доставляли тяжелых пациентов

В момент ЧП на борту находились: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, медики Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна. Семейная пара летела из Таиланда в Москву, где женщина попала в больницу с инфекцией. Ее должны были привезти в одну из московских больниц.