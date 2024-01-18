«Нуждается в медицинской помощи»: 72-летняя женщина пропала в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска пропала 72-летняя Людмила Непранова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 18 января.
— 18 января она пропала с остановки «Затулинский Жилмассив» в Кировском районе. Женщина нуждается в медицинской помощи, — уточнили в «ЛизаАлерт».
Приметы Людмилы: рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы рыжие, глаза серые. В день пропажи была одета в куртку кофейного цвета, серые брюки, черные сапоги, розовую шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.
Ранее в Новосибирске нашли живыми пропавших 39-летнюю женщину и ее 6-летнего сына, которые приехали в город из Австрии.