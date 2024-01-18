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«Нуждается в медицинской помощи»: 72-летняя женщина пропала в Новосибирске

Последний раз ее видели на остановке «Затулинский жилмассив»

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Местонахождение женщины неизвестно с 18 января

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В Кировском районе Новосибирска пропала 72-летняя Людмила Непранова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 18 января.

— 18 января она пропала с остановки «Затулинский Жилмассив» в Кировском районе. Женщина нуждается в медицинской помощи, — уточнили в «ЛизаАлерт».

Приметы Людмилы: рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы рыжие, глаза серые. В день пропажи была одета в куртку кофейного цвета, серые брюки, черные сапоги, розовую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске нашли живыми пропавших 39-летнюю женщину и ее 6-летнего сына, которые приехали в город из Австрии.

Пропала женщинаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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