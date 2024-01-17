«Кинулись по магазинам — их уже нет»: после коммунальной аварии на левобережье новосибирцы раскупили обогреватели

Новосибирцы раскупают обогреватели из-за второй за неделю коммунальной аварии в Ленинском районе. По словам жителей, в ближайших магазинах их расхватывают быстро.
— Соседка позвонила, сказала, что Ленинский район расхватывает обогреватели, — она работает в «Медведице». У меня на даче три штуки, но туда же не поедешь, — рассказала местная жительница Галина.
— Есть один обогреватель на трехкомнатную квартиру, кинулись по магазинам, а их уже нет, — заметила другая жительница, Ульяна.
В «М.Видео», передает журналист НГС Стас Соколов, самое оживленное место — полка с обогревателями. Читатели НГС также сообщают о том, что в ближайших к месту аварии магазинах техники ажиотаж на конвекторы и обогреватели. По данным сайта DNS, в ближайших магазинах нет самых дешевых тепловентиляторов, но заказ могут доставить в течение нескольких дней.
Люди жалуются на холод в квартирах. Раньше, отметила одна из покупательниц, обогреватель ей не был нужен, потому что дом кирпичный, а отопление надолго не отключали.
Мэрия города сообщила, что выдает средства обогрева жителям левобережья по звонку, в приоритете пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Журналисту НГС по номеру рассказали, что за вечер поступило пять заявок от пенсионеров, которые живут одни.
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