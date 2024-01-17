«Кинулись по магазинам — их уже нет»: после коммунальной аварии на левобережье новосибирцы раскупили обогреватели

— Соседка позвонила, сказала, что Ленинский район расхватывает обогреватели, — она работает в «Медведице». У меня на даче три штуки, но туда же не поедешь, — рассказала местная жительница Галина.

— Есть один обогреватель на трехкомнатную квартиру, кинулись по магазинам, а их уже нет, — заметила другая жительница, Ульяна.