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«Люди стоят и не видят друг друга»: очевидец — о первых минутах после коммунального ЧП на левом берегу

Из-за происшествия более 160 домов лишились тепла

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17 января на левом берегу Новосибирска произошла коммунальная авария

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17 января на левом берегу Новосибирска произошла коммунальная авария. В результате ЧП отопление отключили в более чем 160 домах, медучреждения левобережья начали работать в режиме теплосбережения. НГС поговорил с очевидцами и узнал, что происходило на месте происшествия.

Автором одних из первых видео ЧП, которые НГС публиковал в своей онлайн-трансляции, стал житель Новосибирска Вячеслав.

— Здесь кипяток, пара очень много. Столб (воды, — прим.ред) был высокий, прям что-то очень серьезно рвануло, — сказал мужчина.

По словам очевидца, вода полилась по четырем улицам Новосибирска

По словам очевидца, вода полилась по четырем улицам Новосибирска

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Сибиряк рассказал, что люди, которые находились в районе Ленинского рынка, не могли перейти дорогу из-за воды, которая лилась по проезжей части. Он также уточнил, что на месте ЧП находился сотрудник СГК, специалист шел к месту потопа с фонариком.

— Тут вообще ничего не видно. Прям три метра и не видно, просто пар. Все в пару, — сказал мужчина. — Люди стоят и не видят друг друга.

По словам сибиряка, вода полилась на четырех улицах Новосибирска, закрыв территорию Ленинского рынка в «квадрат».

— Если расчертить «квадрат», то улицы Плахотного, Пархоменко, Троллейная и Петропавловская. И вот с этого «квадрата» нельзя выйти вообще. То есть по всем улицам просто огромный поток кипятка бежит, — сказал Вячеслав.

На дорогах установили самодельные «мосты»

На дорогах установили самодельные «мосты»

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Позже выяснилось, что на месте ЧП на дорогах установили самодельные «мосты» из паллетов. Их выполнил один из жителей Новосибирска.

— Надо помочь людям, — сказал НГС мужчина.

Ситуацию потопом прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил, что «это стало следствием недавней аварии». Речь идет о коммунальном ЧП, которое произошло 11 января.

Коммунальная аварияПотопЛевый берегСГК
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