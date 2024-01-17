«Люди стоят и не видят друг друга»: очевидец — о первых минутах после коммунального ЧП на левом берегу

Автором одних из первых видео ЧП, которые НГС публиковал в своей онлайн-трансляции, стал житель Новосибирска Вячеслав.
— Здесь кипяток, пара очень много. Столб (воды, — прим.ред) был высокий, прям что-то очень серьезно рвануло, — сказал мужчина.
Сибиряк рассказал, что люди, которые находились в районе Ленинского рынка, не могли перейти дорогу из-за воды, которая лилась по проезжей части. Он также уточнил, что на месте ЧП находился сотрудник СГК, специалист шел к месту потопа с фонариком.
— Тут вообще ничего не видно. Прям три метра и не видно, просто пар. Все в пару, — сказал мужчина. — Люди стоят и не видят друг друга.
По словам сибиряка, вода полилась на четырех улицах Новосибирска, закрыв территорию Ленинского рынка в «квадрат».
— Если расчертить «квадрат», то улицы Плахотного, Пархоменко, Троллейная и Петропавловская. И вот с этого «квадрата» нельзя выйти вообще. То есть по всем улицам просто огромный поток кипятка бежит, — сказал Вячеслав.
Позже выяснилось, что на месте ЧП на дорогах установили самодельные «мосты» из паллетов. Их выполнил один из жителей Новосибирска.
— Надо помочь людям, — сказал НГС мужчина.
Ситуацию потопом прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил, что «это стало следствием недавней аварии». Речь идет о коммунальном ЧП, которое произошло 11 января.