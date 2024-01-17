«Люди стоят и не видят друг друга»: очевидец — о первых минутах после коммунального ЧП на левом берегу

17 января на левом берегу Новосибирска произошла коммунальная авария. В результате ЧП отопление отключили в более чем 160 домах, медучреждения левобережья начали работать в режиме теплосбережения. НГС поговорил с очевидцами и узнал, что происходило на месте происшествия.

