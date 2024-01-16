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Густой дым поднялся в Нижней Ельцовке — там вспыхнул пожар

По данным МЧС, на участке загорелся частный дом

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Дым заметили после 17:00 часов

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16 января в Новосибирске заметили дым в Нижней Ельцовке. Как сообщил НГС очевидец Дмитрий М., в городе вспыхнул пожар на улице Лесосечная.

Сибиряк заметил возгорание примерно в 17:30 часов, он прислал редакции фотографии дыма, который поднялся над местом происшествия. По его словам, на участке находились пожарные и скорая помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в Новосибирске на улице Лесосечная, 3а загорелся частный дом. Об этом стало известно в 17:21 часов.

На улице Лесосечная загорелся частный дом.

На улице Лесосечная загорелся частный дом.

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— Угрозу соседнему дому ликвидировали, дом на наличие людей проверили, никого не обнаружили, — сообщили в ведомстве.

Специалисты локализовали пожар в 17:45 часов, ликвидировать открытое горение удалось в 18:04 часов.

Данные о происшествии также появились на сайте 2ГИС. По данным сервиса, дом №3а по улице Лесосечная находится вблизи остановки «Нижняя Ельцовка» на Бердском шоссе и железной дороги.

Днем 16 января в Новосибирске загорелся частный дом по улице Чулымской. Возгорание произошло рядом с Димитровским мостом.

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