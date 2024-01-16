Густой дым поднялся в Нижней Ельцовке — там вспыхнул пожар

16 января в Новосибирске заметили дым в Нижней Ельцовке. Как сообщил НГС очевидец Дмитрий М., в городе вспыхнул пожар на улице Лесосечная.
Сибиряк заметил возгорание примерно в 17:30 часов, он прислал редакции фотографии дыма, который поднялся над местом происшествия. По его словам, на участке находились пожарные и скорая помощь.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в Новосибирске на улице Лесосечная, 3а загорелся частный дом. Об этом стало известно в 17:21 часов.
— Угрозу соседнему дому ликвидировали, дом на наличие людей проверили, никого не обнаружили, — сообщили в ведомстве.
Специалисты локализовали пожар в 17:45 часов, ликвидировать открытое горение удалось в 18:04 часов.
Данные о происшествии также появились на сайте 2ГИС. По данным сервиса, дом №3а по улице Лесосечная находится вблизи остановки «Нижняя Ельцовка» на Бердском шоссе и железной дороги.
Днем 16 января в Новосибирске загорелся частный дом по улице Чулымской. Возгорание произошло рядом с Димитровским мостом.