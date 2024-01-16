Густой дым поднялся в Нижней Ельцовке — там вспыхнул пожар

16 января в Новосибирске заметили дым в Нижней Ельцовке. Как сообщил НГС очевидец Дмитрий М., в городе вспыхнул пожар на улице Лесосечная.



Сибиряк заметил возгорание примерно в 17:30 часов, он прислал редакции фотографии дыма, который поднялся над местом происшествия. По его словам, на участке находились пожарные и скорая помощь.

