«До бамперов»: два автомобиля провалились под лед в Сибири

Два автомобиля частично провалились под лед в Сибири. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю 4 января.
По информации ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Корболиха на Гилевском водохранилище.
— <…> из-за выезда личного транспорта на лед для ловли рыбы произошел частичный провал (до бамперов) двух легковых автомобилей, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, в момент провала в автомобилях не было людей. На место инцидента выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда. Специалисты помогли водителям извлечь машины из полыньи.
— При помощи вспомогательных устройств, способом спасения на льду «ворот» автомобили доставлены на сушу, — указано в сообщении.
В начале декабря в городе Бердске Новосибирской области мужчина на снегоходе провалился под лед, его с сильным переохлаждением госпитализировали. В ноябре в Новосибирске спасли женщину, которая провалилась под лед в автомобиле.