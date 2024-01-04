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«До бамперов»: два автомобиля провалились под лед в Сибири

Они выехали на поверхность водохранилища

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Ицидент произошел в районе населенного пункта Корболиха.

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Два автомобиля частично провалились под лед в Сибири. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю 4 января.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Корболиха на Гилевском водохранилище.

— <…> из-за выезда личного транспорта на лед для ловли рыбы произошел частичный провал (до бамперов) двух легковых автомобилей, — сообщили в ведомстве.

В автомобилях не было людей.

В автомобилях не было людей.

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Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, в момент провала в автомобилях не было людей. На место инцидента выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда. Специалисты помогли водителям извлечь машины из полыньи.

— При помощи вспомогательных устройств, способом спасения на льду «ворот» автомобили доставлены на сушу, — указано в сообщении.

В начале декабря в городе Бердске Новосибирской области мужчина на снегоходе провалился под лед, его с сильным переохлаждением госпитализировали. В ноябре в Новосибирске спасли женщину, которая провалилась под лед в автомобиле.

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