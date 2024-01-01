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Мужчина весил 200 килограмм: спасатели достали 47-летнего сибиряка из квартиры в новогоднюю ночь

Их вызвали врачи скорой помощи

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Спасателей позвали на помощь ранним утром

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В Новосибирске из квартиры на улице Кропоткина спасателям пришлось доставать 200-килограммового мужчину. Врачи вызвали помощь 1 января в 3:00.

— Бригада врачей скорой помощи попросила оказать содействие в медэвакуации больного с большим весом — 200 килограмм. Помощь оказана. 47-летний мужчина транспортирован машины скорой помощи, передан бригаде врачей, — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

В Новосибирске в ночь с 30 на 31 декабря спасатели обнаружили тело мужчины в запертой квартире. Инцидент произошел в Советском районе. Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Полевой.

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