Мужчина весил 200 килограмм: спасатели достали 47-летнего сибиряка из квартиры в новогоднюю ночь

В Новосибирске из квартиры на улице Кропоткина спасателям пришлось доставать 200-килограммового мужчину. Врачи вызвали помощь 1 января в 3:00.
— Бригада врачей скорой помощи попросила оказать содействие в медэвакуации больного с большим весом — 200 килограмм. Помощь оказана. 47-летний мужчина транспортирован машины скорой помощи, передан бригаде врачей, — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».
В Новосибирске в ночь с 30 на 31 декабря спасатели обнаружили тело мужчины в запертой квартире. Инцидент произошел в Советском районе. Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Полевой.