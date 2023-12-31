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Доносился неприятный запах: тело мужчины нашли в запертой квартире в Академгородке

Спасателям пришлось вскрывать дверь

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Сибиряк долгое время не выходил на связь

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В Новосибирске в ночь с 30 на 31 декабря спасатели обнаружили тело мужчины в запертой квартире. Как сообщили в группе МАСС во «ВКонтакте», инцидент произошел в Советском районе.

Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Полевой. Мужчина долгое время не выходил на связь, а позже жильцы дома почувствовали неприятный запах, который стал доноситься из квартиры.

— Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили 48-летнего мужчину без признаков жизни. На теле сибиряка не было обнаружено следов насильственной смерти, — уточнили в МАСС.

Тело передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее спасатели обнаружили тело женщины в квартире в Дзержинском районе.

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