Доносился неприятный запах: тело мужчины нашли в запертой квартире в Академгородке

В Новосибирске в ночь с 30 на 31 декабря спасатели обнаружили тело мужчины в запертой квартире. Как сообщили в группе МАСС во «ВКонтакте», инцидент произошел в Советском районе.
Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Полевой. Мужчина долгое время не выходил на связь, а позже жильцы дома почувствовали неприятный запах, который стал доноситься из квартиры.
— Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили
Тело передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее спасатели обнаружили тело женщины в квартире в Дзержинском районе.