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«Массовая авария»: на новосибирской трассе столкнулись фуры — фото с места аварии

ДТП произошло на трассе Р-254

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Авария произошла на федеральной трассе Р-254 «Иртыш»

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием большегрузов. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», там столкнулись несколько фур.

Авария, по информации паблика, произошла днем 16 декабря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». ДТП зафиксировали на 1254 километре дороги вблизи поселка Филино в Каргатском районе.

— На трассе Р-254 на 1254 км массовая авария, — указано в сообщении. — Столкнулись несколько фур.

На трассе Р-254 незначительно затруднено движение

На трассе Р-254 незначительно затруднено движение

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На сайте «Яндекс. Карты» указано, что на трассе Р-254 незначительно затруднено движение. НГС обратился к представителю отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ДТП.

14 декабря в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Момент столкновения автомобилей попал в объектив видеорегистратора.

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ДТПАварияФурыИртышФедеральная дорогаНовосибирская область
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