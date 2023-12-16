«Массовая авария»: на новосибирской трассе столкнулись фуры — фото с места аварии

В Новосибирской области произошло ДТП с участием большегрузов. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», там столкнулись несколько фур.
Авария, по информации паблика, произошла днем 16 декабря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». ДТП зафиксировали на 1254 километре дороги вблизи поселка Филино в Каргатском районе.
— На трассе Р-254 на 1254 км массовая авария, — указано в сообщении. — Столкнулись несколько фур.
На сайте «Яндекс. Карты» указано, что на трассе Р-254 незначительно затруднено движение. НГС обратился к представителю отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ДТП.
14 декабря в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Момент столкновения автомобилей попал в объектив видеорегистратора.