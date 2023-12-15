Врезался в Toyota Camry и улетел на встречку: момент массового ДТП под Новосибирском попал на видео

Момент столкновения четырех автомобилей под Новосибирском попал в объектив видеорегистратора. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



Авария с участием Subaru Legacy, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris и Toyota Camry произошла 14 декабря на въезде в Краснообск. На кадрах видно, как водитель на Toyota Camry поворачивает налево, но в нее тут же влетает Subaru Legacy. После удара Subaru вылетает на встречную полосу и в лоб в лоб врезается в машину, в которой был установлен видеорегистратор.