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Врезался в Toyota Camry и улетел на встречку: момент массового ДТП под Новосибирском попал на видео

В аварии столкнулись четыре машины

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Авария произошла вечером, 14 декабря

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Момент столкновения четырех автомобилей под Новосибирском попал в объектив видеорегистратора. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Авария с участием Subaru Legacy, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris и Toyota Camry произошла 14 декабря на въезде в Краснообск. На кадрах видно, как водитель на Toyota Camry поворачивает налево, но в нее тут же влетает Subaru Legacy. После удара Subaru вылетает на встречную полосу и в лоб в лоб врезается в машину, в которой был установлен видеорегистратор.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Из-за массового ДТП вчера образовалась пробка на въезде в поселок.

Недавно на Димитровском мосту столкнулись пять машин, новосибирцы в случившемся обвинили колею на переправе.

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