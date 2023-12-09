Искали десять часов: 34 человека оказались в снежном плену в Горном Алтае — у них не было связи

В Горном Алтае в мороз пропали 34 человека, из которых двое детей. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, вчера, 8 декабря, на 5 автомобилях УАЗ местные жители поехали из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге. В результате 32 взрослых и 2 детей оказались в снежном плену.
— После поступившего сообщения в службу спасения от родственников пропавших, на поиски выдвинулись: спасатели пожарной части №12 с. Кош-Агач — 10 человек, 2 единицы техники; сотрудники Пограничного управления — 10 человек, 2 единицы техники; ДЭП №221 Кош-Агачского района — 5 человек, 4 единицы техники; волонтеры — 12 человек, 2 единицы техники, 10 снегоходов, — перечислили в пресс-службе МЧС по Горному Алтаю.
Спасательные работы усложнились полным отсутствием связи в районе пропажи. Как уточняют в МЧС, в 00:15 жители добрались до села Беляши. Угрозы их жизням нет.
Как рассказали в телеграм-канале Mash Siberia, родственники пропавших организовали поиски. Сельчане вместе со спасателями почти 10 часов искали людей. Спасательная группа из добровольцев нашла пропавшех, раскопала снежные преграды и вытащила застрявшие УАЗы.
В Хакасии туристы на снегоходах, которые отдыхали в окрестностях села Приисковое, 6 декабря не смогли выбраться из горно-таежной местности. Погода резко ухудшилась, и людям пришлось заночевать в тайге.