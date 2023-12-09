Искали десять часов: 34 человека оказались в снежном плену в Горном Алтае — у них не было связи

В Горном Алтае в мороз пропали 34 человека, из которых двое детей. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, вчера, 8 декабря, на 5 автомобилях УАЗ местные жители поехали из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге. В результате 32 взрослых и 2 детей оказались в снежном плену.