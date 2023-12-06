«Был порез и текла кровь». Сибирячка обвинила кондуктора в том, что та разбила ей губу терминалом для оплаты

Жительница Новосибирска заявила, что пострадала от кондутора в автобусе №30 — та якобы ударила терминалом для оплаты. Об этом пострадавшая завила корреспонденту НГС.
По словам Ольги, инцидент произошел 5 декабря. Как утверждает девушка, вместе с коллегой она зашла в автобус на остановке Королёва и встала недалеко от входа. Вскоре после этого проходившая мимо кондуктор резко толкнула ее в спину, уверяет она.
— Говорю: «Зачем толкаться?» Благо, меня подхватили люди, и я не упала. Коллега вступилась. А если бы всё-таки упала и какие-то травмы получила? — заявила жительница Новосибирска.
По версии сибирячки, кондуктор попросила пассажирок пройти вглубь салона. Но они не стали этого делать, так как через несколько остановок, на «Березовой роще», им нужно было выходить.
— Я уже начала подходить к ступенькам, чтобы спуститься. Но внезапно женщина схватила с меня шапку и выбросила ее из автобуса на улицу. Я развернулась к ней и хотела спросить, в чем дело. А она замахнулась на меня терминалом и ударила по лицу, попав прямо в губу. Внутри губа ударилась о зубы, был порез и кровь текла внутрь, — утверждает пострадавшая.
Со слов Ольги, после произошедшего она поехала в травмпункт, но там ее не приняли. В итоге девушка написала заявление в отделение полиции № 1 «Центральный». Уверяет, что там ей дали направление на судебно-медицинскую экспертизу.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области корреспонденту уточнили, что по факту заявления проводится проверка.
Также НГС позвонил перевозчикам, обслуживающим маршрут. В диспетчерской ООО ПКП «Лига-Т» корреспондента заверили в следующем:
— У нас таких инцидентов не было. Это не наш автобус (по госномеру. — Прим. Ред.)
Дозвониться до ООО «Сибирь Экспресс» и ИП Гигина М. А. на момент подготовки публикации не удалось.
Летом буйный новосибирец устроил драку в автобусе на ОбьГЭСе. По словам очевидцев, когда его высадили, конфликт продолжился на остановке.