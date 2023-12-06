«Был порез и текла кровь». Сибирячка обвинила кондуктора в том, что та разбила ей губу терминалом для оплаты

— Говорю: «Зачем толкаться?» Благо, меня подхватили люди, и я не упала. Коллега вступилась. А если бы всё-таки упала и какие-то травмы получила? — заявила жительница Новосибирска.



По версии сибирячки, кондуктор попросила пассажирок пройти вглубь салона. Но они не стали этого делать, так как через несколько остановок, на «Березовой роще», им нужно было выходить.

