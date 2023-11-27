«Красиво, когда волны бьются о скалы, а не в твою дверь». Как в Крыму переживают шторм века и уже не ждут туристов на Новый год

«Через закрытые окна свечи задувает!»

К счастью, большинство жителей прибрежного Крыма, как Анна, решили не рисковать. Если и хотели увидеть «шторм века», то максимум из окон — даже такой наблюдательный пункт давал прочувствовать, насколько сильный ураган бушует на улице.



— В Севастополе падают деревья, столбы, балконы, сносит крыши, заборы, остановки, ларьки. У меня в спальне через закрытые и зашторенные окна свечи задувает. Страшно! — большинство участников телеграмм-чатов описывали происходящее в их городах и посёлках так же, как жительница Севастополя Марина.