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«Красиво, когда волны бьются о скалы, а не в твою дверь». Как в Крыму переживают шторм века и уже не ждут туристов на Новый год

Ураган разрушил набережные, пляжи и надежды на праздники

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Парк Победы после шторма выглядит сейчас так

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— Хотели пойти посмотреть на гигантские волны, но вовремя остановились. А сейчас сидим на нижнем этаже в санузле без окон с неветренной стороны, все окна заклеили скотчем, всё закрыли, — делилась ночью обстановкой в севастопольском телеграмм-чате жительница поселка на мысе Фиолент с ником Anna Ber. Жители полуострова переживают последствия шторма века. MSK1.RU узнает, как чувствует себя полуостров.

«Через закрытые окна свечи задувает!»

К счастью, большинство жителей прибрежного Крыма, как Анна, решили не рисковать. Если и хотели увидеть «шторм века», то максимум из окон — даже такой наблюдательный пункт давал прочувствовать, насколько сильный ураган бушует на улице.

— В Севастополе падают деревья, столбы, балконы, сносит крыши, заборы, остановки, ларьки. У меня в спальне через закрытые и зашторенные окна свечи задувает. Страшно! — большинство участников телеграмм-чатов описывали происходящее в их городах и посёлках так же, как жительница Севастополя Марина.

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Видео: Оbor89 / Крупнокалиберный переполох

Но нашлись и смельчаки, рванувшие на набережные за адреналином и зрелищем, которого, как утверждают синоптики, в Крыму не было в последние пятьдесят лет. Да, благодаря их «слабоумию и отваге» пользователи интернета могли наблюдать, как выглядят 7-метровые волны с порывами ветра, который в пик урагана достигал скорости 144 километра в час или 40 метров в секунду. Этого натиска не выдерживали вековые деревья — только в Севастополе их повалило 168 стволов. Буря рушила каменные подпорные стены, срывала крыши, не говоря о мелких постройках.

— Восток Крыма, Советский район. Крышу дома буду собирать как лего. Во всем селе от теплиц остались лишь каркасы, и то не у всех. А пленка с них уже, наверное, в Ейске, — докладывал обстановку в телеграм-чате участник Сергей.

— Феодосию, можно сказать, затронуло по касательной, но деревянные домики с пляжей на трассу сдуло, — делилась происходящим жительница города Ксюша.

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Видео: А Р / Крупнокалиберный переполох

А в большинстве пабликов в ночь «шторма века» бушевала дискуссия — стоит ли спасателям рисковать своими жизнями ради безумцев, которые отправились к морю «пофоткаться на фоне волн»? Единственный погибший в Крыму в ураганную ночь — из таких смельчаков. Житель поселка Морское, расположенного между Алуштой и Судаком, 51-летний Олег отправился на набережную, чтобы ощутить буйство стихии. Его очень быстро смыло волной. Спасательную операцию осложняли 7-метровые волны и бешеный ветер. Только утром море вернуло тело Олега — его нашли на разбитой вдребезги набережной. К счастью, никто из спасателей не погиб, хотя ситуации были критические.

Всего же от урагана в Крыму серьезно пострадали семь человек — такие данные приводят в Крымском Минздраве. Это жители Евпатории, Белогорского и Советского районов. Четверо получили травмы и ушибленные раны. У одного пострадавшего закрытый перелом. Двое госпитализированы с обширным переохлаждением.

«Пробки на мосту нет — ее сдуло!»

— Река Бельбек раньше впадала в Черное море, а с воскресенья наоборот!, — жителям затопленных севастопольских курортных поселков Любимова, Учкуевка, Орловка хватало чувства юмора, чтобы шутить над катастрофической ситуацией.

Как показал «шторм века», крымчан спасает чувство юмора — вокруг творился такой кошмар, что оставалось только смириться и шутить.

Набережную поселка Морское разбило, а местный житель, решивший посмотреть на гигантские волны, погиб

Набережную поселка Морское разбило, а местный житель, решивший посмотреть на гигантские волны, погиб

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— Парни, только не ржать! Я остановился у поворота на Васильева, чтобы посмотреть, что с правым передним, и мне в руки прилетел кот! Реально котяра рыжий, живой! Сидит сейчас в машине, мурчит, на улицу не хочет, — это сообщение жителя Ялты про летающего кота стало главной шуткой ураганной ночи.

«Мы в Форосе — Форос летит!» — «Держитесь там за что-нибудь!» — диалоги в телеграм-чате «Крымский мост» поднимали настроение водителям, двигавшимся в Крым и обратно.

— Немного пугают шатающиеся фонари и болтающиеся дорожные знаки, особенно когда стоишь около них в пробке, — делился ощущениями штормовой ночи водитель, проезжавший Крымский мост.

— А медленно колышущаяся арматура и дети не старше 13 лет, пролетающие за окном, не пугают? — бодро отвечали ему крымчане.

Кстати, никаких происшествий в ночь урагана на Крымском мосту не произошло, хотя движение по нему было довольно активным. А на вопрос, есть ли пробки, кто-то из водителей пошутил: «Пробки нет, ее сдуло!»

«В разруху никто не приедет»

Понедельник, 27 ноября, — следующий день после шторма объявлен в Крыму и Севастополе выходным. Не только из-за ветра и снежной метели, накрывшей весь Крым после урагана. Это день большого ремонта — и сами крымчане, и коммунальные службы зализывают раны, нанесенные «штормом века».

— Сейчас мы оцениваем ущерб — он очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. То, что произошло ночью, — большая трагедия, потому что масштабы разрушений огромные, — оценил последствия Олег Крючков, советник главы Крыма.

Без света до сих пор остаются 400 тысяч человек. Три затопленные дороги между Саками, Евпаторией, Мирным и Черноморским приводят в порядок — затопившее их море, уйдя, унесло с собой и большую часть дорожного полотна.

Пока остаются в гостиницах и пансионатах те, кого ночью эвакуировали из домов и отелей. Только в Евпатории из отеля «Рибера» были ночью вывезены 100 гостей и сотрудников.

— В «Артеке» в лагерях выбытии окна, упал железный столб, свет мигает, мы вещи собрали. Лагерь «Морской» эвакуируют — там два корпуса затопило, — писала одна из вожатых ночью в интернет-чате.

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Видео: ЧП Крым / Telegram

К счастью, никто из детей и отдыхающих не пострадал. Но курортной инфраструктуре нанесен колоссальный ущерб: набережные разбиты чудовищными волнами, затоплены вздыбившимся морем, разрыты бетонные пирсы и молы, а лавочки, навесы, ларьки и павильоны стали подводными достопримечательностями.

— У нас только первые бронирования начались на новогодние каникулы, а теперь останемся и без пляжей, и без туристов, — вздыхает Инга Горелова, хозяйка гостевого дома в поселке Малореченское под Алуштой. — Вышли утром — всё в руинах: набережная, ресторанчики и ларьки у моря, кипарисы поваленные лежат. А еще и дорога в районе Морского обвалилась… Да кто к нам в эту разруху теперь поедет. Последних отдыхающих этим ураганом сдуло.

Огромные разрушения и в Севастополе, на который пришелся один из главных ударов «шторма века». Пляж «Хрустальный», который только реконструировали, кстати, без учета мнения местных жителей, полностью разбит. Практически ушел под воду и новый кинотеатр под открытом небом, построенный на «Золотом пляже» в Балаклаве. В Керчи целый микрорайон Героевка из 40 частных домов отрезан от города — дорогу смыл шторм на прошлой неделе, починить ее так и не удосужились, теперь жители поселка сидят в воде в прямом смысле слова — она подтопила первые этажи.

— Красиво, когда море бушует и бьется о скалы, а не о входную дверь, — в такой ситуации, как Марина из поселка Никита в Большой Ялте, оказались многие гостевые дома и отели, построенные на прибрежной линии.

В итоге нет ни одного города и поселка в Крыму, который бы не пострадал от «шторма века». А синоптики дают неутешительный прогноз: ветер над полуостровом снова усилится — в Крыму ожидают новый шторм.

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