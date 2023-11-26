«Мне куртку две разные фирмы шили!» Стэндапера не пустили в «Лепс бар» — что не понравилось охранникам

— Все-таки Новосибирск, как с детства меня не любил, так и продолжается. Меня не пустили в заведение, представляете. Меня не пустили в «Лепс бар» по дресс-коду. А нет. По дресс-коду это нам потом сказали. А так сказали — нужна карта гостя, нас так не пустят. Дресс-код, костюм в Дубаи купленный, у меня вот это вот. Нет, говорят, нельзя. Ничего, слава Богу, у них там наверняка, только рюмка водки на столе, а я хотел покушать, — записал видео для подписчиков Гурам Амарян и попросил их разобраться с этой ситуацией.