«Мне куртку две разные фирмы шили!» Стэндапера не пустили в «Лепс бар» — что не понравилось охранникам

Стэндапер Гурам Амарян не смог попасть в «Лепс бар» в Новосибирске. Об этом артист сообщил в своих соцсетях. Он назвал две причины отказа заведения, которые ему озвучили — отсутствие карты гостя и не соответствие дресс-коду.
— Все-таки Новосибирск, как с детства меня не любил, так и продолжается. Меня не пустили в заведение, представляете. Меня не пустили в «Лепс бар» по дресс-коду. А нет. По дресс-коду это нам потом сказали. А так сказали — нужна карта гостя, нас так не пустят. Дресс-код, костюм в Дубаи купленный, у меня вот это вот. Нет, говорят, нельзя. Ничего, слава Богу, у них там наверняка, только рюмка водки на столе, а я хотел покушать, — записал видео для подписчиков Гурам Амарян и попросил их разобраться с этой ситуацией.
Посмотреть его гневную тираду можно в ролике ниже.
Чуть позже он выложил еще один ролик.
— Я это так не оставлю. Они меня не пускают, посмотрите. Мое имя не Гурам будет, если я это так оставлю. Называйте меня тогда Анастасия. Я это так не оставлю, — смеется Гурам. — Вы в моем лице врага нашли, «Лепс бар». Пух и перья полетят. Посмотрите на них, из-за одежды меня не пустили. У меня куртку две разные фирмы вместе шили. Две разные компании объединились.
Примерно через час вышло еще одно видео:
— Вы меня не поняли! У меня конфликт. Мне этот бар через час в багажнике привезут весь бар целиком возьмут, привезут, поговорим. Это не оставлю я.
Артист также обратился через соцсети к Григорию Лепсу и написал, что ничего тому плохого не сделал и попросил разобраться с заведением в Новосибирске.
Корреспондент НГС позвонила в «Лепс бар», но трубку никто не взял. Редакция обратилась за комментариями через соцсети. Ответ заведения будет опубликован после получения.
В конце октября певец Сергей Лазарев раскритиковал ресторан «Сыроварня» в Новосибирске. Видео с отзывом исполнитель опубликовал в личных соцсетях. Чуть позже стало известно, что могло его так разозлить.