Ураган добрался до Иркутской области — без света остались три района

Электроэнергию отключили в трех районах Иркутской области — Тайшетском, Чунском и Нижнеудинском районах, без света остался и Нижнеудинск, сообщает 19 ноября региональное управление МЧС России.
По данным погодных сервисов, в Тайшете порывы ветра достигают 23–24 метров в секунду, в Нижнеудинске и Чунском районе — до 19–20 метров в секунду.
Всего без света остаются почти 10 тысяч жилых домов, в которых живут около 45 тысяч человек, 50 социально значимых объектов.
Сегодня днем Иркутский гидрометцентр передал штормовое предупреждение на 20 ноября. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается северо-западный, юго-западный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, а местами до 23–28 метров в секунду. На Байкале прогнозируют порывы ветра до 32–37 метров в секунду.
19 ноября на многие регионы Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер срывает крыши домов и валит деревья, есть жертвы. В режиме онлайн следим за буйством стихии.