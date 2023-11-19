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Ураган разносит Сибирь в щепки: сильный ветер вырывает деревья и разрушает дома

Очевидцы публикуют страшные кадры

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Сильный ветер сорвал кровлю с нескольких домов

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На несколько регионов Сибири обрушился ураган. Сильный ветер валит столбы и деревья, сносит крыши домов и рекламные вывески.

В Новокузнецке шторм снес вывеску с торгового центра прямо на проходящую мимо женщину. Прохожие помогли ей вылезти из-под завалов. Как рассказал корреспондент NGS42.RU, 59-летнюю женщину увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

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Видео: Раньше всех. Ну почти. / T.me

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Видео: «Инцидент Кузбасс» / T.me

В Новосибирской области из-за урагана пропало электричество — линию электропередачи оборвали упавшие деревья. Без света остались Барабинский, Куйбышевский, Тогучинский, Кыштовский и Сузунский районы.

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Видео: SHOT / T.me

Жители Сибири публикуют последствия непогоды: на кадрах ветер вырывает деревья с корнями и разрушает постройки.

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Видео: Baza / T.me

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По словам синоптиков, ждать улучшения погоды не приходится — в ближайшие пару часов в регионе прогнозируют усиление ветра.

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Видео: news.ru / T.me

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Видео: Baza / T.me

Из-за урагана в красноярском аэропорту не мог сесть самолет. Суперджет должен был приземлиться в 14:20 по местному времени, но из-за сильного ветра пилоту пришлось сделать несколько заходов на посадку. Самолет приземлился только с четвертой попытки.

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