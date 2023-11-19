Ураган разносит Сибирь в щепки: сильный ветер вырывает деревья и разрушает дома

На несколько регионов Сибири обрушился ураган. Сильный ветер валит столбы и деревья, сносит крыши домов и рекламные вывески.
В Новокузнецке шторм снес вывеску с торгового центра прямо на проходящую мимо женщину. Прохожие помогли ей вылезти из-под завалов. Как рассказал корреспондент NGS42.RU,
В Новосибирской области из-за урагана пропало электричество — линию электропередачи оборвали упавшие деревья. Без света остались Барабинский, Куйбышевский, Тогучинский, Кыштовский и Сузунский районы.
Жители Сибири публикуют последствия непогоды: на кадрах ветер вырывает деревья с корнями и разрушает постройки.
По словам синоптиков, ждать улучшения погоды не приходится — в ближайшие пару часов в регионе прогнозируют усиление ветра.
Из-за урагана в красноярском аэропорту не мог сесть самолет. Суперджет должен был приземлиться в 14:20 по местному времени, но из-за сильного ветра пилоту пришлось сделать несколько заходов на посадку. Самолет приземлился только с четвертой попытки.