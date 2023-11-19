Ураган разносит Сибирь в щепки: сильный ветер вырывает деревья и разрушает дома

На несколько регионов Сибири обрушился ураган. Сильный ветер валит столбы и деревья, сносит крыши домов и рекламные вывески.



В Новокузнецке шторм снес вывеску с торгового центра прямо на проходящую мимо женщину. Прохожие помогли ей вылезти из-под завалов. Как рассказал корреспондент NGS42.RU, 59-летнюю женщину увезли в больницу в состоянии средней тяжести.