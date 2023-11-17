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Двое детей отравились угарным газом в Новосибирской области

Хозяин дома перед уходом закрыл заслонку печи

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Инцидент произошел в среду, 15 ноября

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В Новосибирской области в среду, 15 ноября, угарным газом отравилась семья из четырех человек. Инцидент произошел в пункте Новочановском Барабинского района. Среди пострадавших есть дети трех и семи лет.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, хозяин дома протопил печь и, решив, что угли прогорели, перед уходом закрыл заслонку. Дома остались дети, жена и сестра мужчины. Позже они почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Сотрудники скорой подтвердили, что отравление вызвано угарным газом.

В МЧС сообщили, что причиной отравления угарным газом часто становится небрежность при использовании печей. Во избежание подобных случаев спасатели советуют всегда оставлять заслонку приоткрытой и за три часа до сна заканчивать топить печку. Также следует тщательно следить за дымоходом, устранять трещины в кладке.

На прошлой неделе над Октябрьским районом Новосибирска поднялся столб дыма. Пожар произошел на улице Гурьевской.

МЧСПечьРебенокНовосибирская область
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