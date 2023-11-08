Lada Priora влетела в поворачивающую фуру ночью на Петухова — жуткие кадры с места аварии

Серьезная авария произошла накануне около 23 часов на перекрестке Петухова и Бородина в Кировском районе Новосибирска. По неизвестной пока причине водитель Lada Priora не успел затормозить перед поворачивающим тягачом и влетел в тяжелый автомобиль. Кадры с места ЧП опубликовали в паблике «
На кадрах видно: от удара переднюю часть легковушки смяло, возле машины на асфальте лежит человек без видимых признаков жизни.
НГС обратился в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать о подробностях ночной аварии в Кировском районе и состоянии водителя Lada Priora, но на момент публикации комментария не получил.
Ранее мы писали о страшной аварии, которая произошла