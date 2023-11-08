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Lada Priora влетела в поворачивающую фуру ночью на Петухова — жуткие кадры с места аварии

В аварии пострадал человек

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В каком состоянии пострадавший, пока неизвестно

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Серьезная авария произошла накануне около 23 часов на перекрестке Петухова и Бородина в Кировском районе Новосибирска. По неизвестной пока причине водитель Lada Priora не успел затормозить перед поворачивающим тягачом и влетел в тяжелый автомобиль. Кадры с места ЧП опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

На кадрах видно: от удара переднюю часть легковушки смяло, возле машины на асфальте лежит человек без видимых признаков жизни.

НГС обратился в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать о подробностях ночной аварии в Кировском районе и состоянии водителя Lada Priora, но на момент публикации комментария не получил.

Ранее мы писали о страшной аварии, которая произошла 4 ноября 2023 года в Алтайском крае. По пока неустановленной причине там столкнулись фура и машина скорой помощи. Водитель спецавтомобиля и пациент погибли на месте. Согласно одной из версий, 22-летний водитель большегруза мог уснуть за рулем.

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