Lada Priora влетела в поворачивающую фуру ночью на Петухова — жуткие кадры с места аварии

Серьезная авария произошла накануне около 23 часов на перекрестке Петухова и Бородина в Кировском районе Новосибирска. По неизвестной пока причине водитель Lada Priora не успел затормозить перед поворачивающим тягачом и влетел в тяжелый автомобиль. Кадры с места ЧП опубликовали в паблике « АСТ-54 » во «ВКонтакте».