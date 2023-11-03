«Водитель фуры мог уснуть»: родственник погибшего сотрудника скорой высказался о причинах алтайского ДТП

— Здесь в ДТП встречная фура вышла на встречку возле села Кусак. Говорят, что 22-летний водитель фуры уснул, но мне лично не совсем укладывается, так как возле этого села на трассе несколько поворотов и он бы раньше слетел с дороги, — недоумевает мужчина. — Там есть особенность дорожного профиля: дорога «яйцом», то есть с большим уклоном на обе обочины, и поэтому водители, особенно большегрузов, любят ездить посередине трассы, чтобы не слететь.