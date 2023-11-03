«Водитель фуры мог уснуть»: родственник погибшего сотрудника скорой высказался о причинах алтайского ДТП

Водитель фуры мог уснуть за рулем и выехать на встречную полосу — такую версию ДТП озвучил родственник погибшего водителя скорой. ДТП произошло сегодня,
— На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали, — сообщает прокуратура Алтайского края.
Один из родственников погибшего водителя скорой сообщил, что
— Здесь в ДТП встречная фура вышла на встречку возле села Кусак. Говорят, что
Прокуратура уже начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело — статья пока не сообщается. Дата прощания с погибшим пока не определена.
Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до приемной главного врача Центральной районной больнице Немецкого национального района. Трубку никто не взял.
В январе этого года произошла трагедия на Северном объезде. Медицинский УАЗ по касательной задел барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Скорая помощь загорелась. Очевидцы вызвали экстренные службы.
В результате четыре человека погибли: фельдшер и водитель скорой, а также водитель и пассажир Mitsubishi.