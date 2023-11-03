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«Водитель фуры мог уснуть»: родственник погибшего сотрудника скорой высказался о причинах алтайского ДТП

Он предположил, что виновата конфигурация дороги

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61-летний Давид Ремпель долгое время работал водителем скорой

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Водитель фуры мог уснуть за рулем и выехать на встречную полосу — такую версию ДТП озвучил родственник погибшего водителя скорой. ДТП произошло сегодня, 3 ноября, около 04:00 в районе села Гальбштадт в Алтайском крае.

— На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали, — сообщает прокуратура Алтайского края.

Один из родственников погибшего водителя скорой сообщил, что 61-летний Давид Ремпель долгое время работал в Центральной районной больнице Немецкого национального района. В 2019 году он был отмечен почетной грамотой администрации района.

— Здесь в ДТП встречная фура вышла на встречку возле села Кусак. Говорят, что 22-летний водитель фуры уснул, но мне лично не совсем укладывается, так как возле этого села на трассе несколько поворотов и он бы раньше слетел с дороги, — недоумевает мужчина. — Там есть особенность дорожного профиля: дорога «яйцом», то есть с большим уклоном на обе обочины, и поэтому водители, особенно большегрузов, любят ездить посередине трассы, чтобы не слететь.

Прокуратура уже начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело — статья пока не сообщается. Дата прощания с погибшим пока не определена.

Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до приемной главного врача Центральной районной больнице Немецкого национального района. Трубку никто не взял.

В январе этого года произошла трагедия на Северном объезде. Медицинский УАЗ по касательной задел барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Скорая помощь загорелась. Очевидцы вызвали экстренные службы.

В результате четыре человека погибли: фельдшер и водитель скорой, а также водитель и пассажир Mitsubishi.

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