Енисей унес красноярского экстремала: моржа будут искать вторые сутки подряд

В Красноярске ищут 28-летнего мужчину, которого унесло течением Енисея. Всё произошло вечером
Молодой мужчина пошел моржевать, и его унесло течением, сообщили в агентстве ГО и ЧС Красноярского края. Очевидцы сообщили об этом спасателям. Из-за темноты спасатели не смогли задействовать водолазов, поэтому оперативно обследовали пять километров береговой линии реки. Мужчину не нашли.
В пресс-службе краевой службы спасения NGS24.RU рассказали, что поиски мужчины продолжат и сегодня,
В августе НГС рассказывал, как вреке Мульта Республики Алтай утонул 2-летний мальчик, ребенка унесло течением.