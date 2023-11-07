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Енисей унес красноярского экстремала: моржа будут искать вторые сутки подряд

Мужчина закалялся и решил поплавать в ледяной реке

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Из-за темноты спасатели не смогли задействовать водолазов

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В Красноярске ищут 28-летнего мужчину, которого унесло течением Енисея. Всё произошло вечером 6 ноября на острове Татышев в двух километрах от Октябрьского моста.

Молодой мужчина пошел моржевать, и его унесло течением, сообщили в агентстве ГО и ЧС Красноярского края. Очевидцы сообщили об этом спасателям. Из-за темноты спасатели не смогли задействовать водолазов, поэтому оперативно обследовали пять километров береговой линии реки. Мужчину не нашли.

В пресс-службе краевой службы спасения NGS24.RU рассказали, что поиски мужчины продолжат и сегодня, 7 ноября. Спасатели приступят к работе сразу, как поступит заявка от полиции. Первый ли это случай в году с моржом, там не смогли уточнить, но отметили, что зачастую в это время гибнут рыбаки.

В августе НГС рассказывал, как вреке Мульта Республики Алтай утонул 2-летний мальчик, ребенка унесло течением.

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