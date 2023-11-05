Толпу новосибирцев заметили в торговом центре «Аура» — они пришли на встречу с блогерами

Вечером 5 ноября в торгово-развлекательном центре «Аура» собралась толпа людей. Фотографию из здания ТРЦ сделала корреспондент НГС Елизавета Шаталова. Люди находятся перед сценой на первом этаже в центральном атриуме.
Судя по фотографии, на месте находятся около 100 человек. На сцене, которую организовали в помещении, можно заметить уведомление, что там проходит фан-встреча.
В группе торгово-развлекательного центра «Аура» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали пост о том, что 5 ноября в здании проведут встречу с YouTube-блогерами Дюшесом и Максутой. Информацию об этом появилась 24 октября, уточняется, с ними также состоится автограф-сессия.
В конце октября рядом с гипермаркетом «Лента» на Гусинобродском шоссе также заметили толпу людей. Причиной скопления горожан мог стать розыгрыш от сети магазинов.