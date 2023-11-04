Суд в Москве на полтора месяца арестовал бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

В субботу, 4 ноября, Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО на 1,5 месяца 32-летнего бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в совершении 8 преступлений, предусмотренных
Как сообщал корреспондент MSK1.RU из зала суда, во время заседания миллиардер нервничал, вытирая пот со лба. У него есть двое детей 2021 и 2022 годов рождения, а сам Аяз Шабутдинов родом из Ижевска. У него также есть второе гражданство Сент-Люсии — острова на Карибах.
— Первое уголовное дело было возбуждено 16 октября, другие семь — 19 и 24 октября. У него есть виза США, Италии и Арабских Эмиратов. Приобрел недвижимость в 2021 и 2022 годах в ОАЭ. Соучастником по уголовному делу проходит Василий Алексеев (генеральный директор «Like Центра». — Прим. ред.), — приводит слова судьи корреспондент MSK1.RU.
Аяз Шабутдинов во время судебного заседания отрицал свою вину. По его словам, из 20 тысяч человек, которые проходят у него курсы, недовольны остались только несколько человек.
— Это меньше 1%, и заявления поданы от старых студентов, которые учились в 2019–2023-м, то есть заявления размазаны по четырем годам, — говорил Аяз во время заседания.
Со слов адвоката бизнес-коуча Никиты Апаликова, гендиректор «Like Центра» Василий Алексеев сейчас находится в розыске. Аяз Шабутдинов готов внести залог в 4 с лишним миллиона.
— Заявление от потерпевших несут гражданско-правовой характер, нельзя исключать оговор с их стороны, у них материальные интересы, потерпевшие манипулируют тем, что Аяз — публичная личность. Все материалы только на основание слов оперативников, нет существенных доказательств, — говорил адвокат бизнес-коуча.
Арест блогера прокомментировала и Екатерина Мизулина. По ее словам, Шабутдинов долгое время занимался обманом людей и уклонялся от налогов.
В том случае, если блогера будут судить по статье 159 УК РФ (мошенничество), наказание может быть различным в зависимости от степени тяжести преступления: от штрафа до лишения свободы. В самом тяжелом случае по этой статье можно получить до 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей.
Мы рассказывали, что происходит в офисе «Like Центра» в «Москва-Сити», где прошли обыски по делу Шабутдинова. Сотрудница ресепшена башни «Федерация» рассказала корреспонденту MSK1.RU, что сотрудники компании заперлись в каморке и сжигали документы.