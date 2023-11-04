Суд в Москве на полтора месяца арестовал бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

Аяз Шабутдинов во время судебного заседания отрицал свою вину. По его словам, из 20 тысяч человек, которые проходят у него курсы, недовольны остались только несколько человек.

— Это меньше 1%, и заявления поданы от старых студентов, которые учились в 2019–2023-м, то есть заявления размазаны по четырем годам, — говорил Аяз во время заседания.