Погибли водитель и девочка-подросток: в Новосибирской области Mitsubishi перевернулся и загорелся

В Новосибирской области в Доволенском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Автомобиль при ударе перевернулся.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области, сегодня, 7 октября, в 2:20 ночи 18-летний парень без водительского удостоверения не справился с управлением. Погибший за рулем Mitsubishi Lancer ехал по улице Ленина села Ильинка и возле дома 129 съехал в правый кювет. Автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и врезался в забор и припаркованный мотоцикл ИЖ Юпитер 5. Из-за ДТП автомобиль загорелся.
В результате ДТП погиб 18-летний водитель и 16-летняя девушка-пассажир. Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В четверг, 5 октября, в Новосибирской области автомобиль «Хонда Цивик Ферио» врезался грузовик на трассе Р-254 «Иртыш».
В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.