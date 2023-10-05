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Один погиб, двое получили травмы: водитель без прав врезался на «Хонде» в грузовик — он ехал в сторону Новосибирска

ДТП произошло в Барабинском районе

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ДТП произошло на трассе Р-254 «Иртыш»

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В Новосибирской области автомобиль «Хонда Цивик Ферио» врезался грузовик на трассе Р-254 «Иртыш». Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, в аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

Инцидент произошел 5 октября около 03:40 на 1136 километре дороги в Барабинском районе. По предварительным данным, 49-летний водитель «Хонды» ехал по трассе в сторону Новосибирска, когда выехал на полосу встречного движения. Машина врезался в автомобиль ГАЗ-3302, которым управлял 58-летний водитель.

— В результате ДТП скончался пассажир 2002 года рождения автомобиля «Хонда». Оба водителя получили травмы, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель «Хонды» ранее был лишен права управления транспортным средством. По факту ДТП проводится проверка.

В конце сентября в Новосибирской области в ДТП погибли две женщины. Авария произошла в Тогучинском районе.

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