«Вылетел на встречку»: две женщины погибли в аварии на трассе в Новосибирской области

Две женщины погибли в ДТП на трассе в Тогучинском районе. Авария произошла вчера, 26 сентября, около 20:15 на автодороге К-19Р.
51-летний водитель «Ниссан Тииды» ехал со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого.
— При совершении обгона с выездом на встречную полосу столкнулся с «Маздой СХ-5». Ей управляла 43-летняя женщина, — отметили в ГИБДД Новосибирской области.
В ДТП погибли две пассажирки «Ниссана», им было 50 и 70 лет. Оба водителя получили травмы. Проводится доследственная проверка, обстоятельства уточняются.
Кроссовер Infiniti вылетел с дороги и почти перескочил через металлическое ограждение на Советском шоссе сегодня утром.