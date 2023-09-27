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«Вылетел на встречку»: две женщины погибли в аварии на трассе в Новосибирской области

Еще два человека пострадали

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Две пассажирки «Ниссана» скончались на месте аварии

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Две женщины погибли в ДТП на трассе в Тогучинском районе. Авария произошла вчера, 26 сентября, около 20:15 на автодороге К-19Р.

51-летний водитель «Ниссан Тииды» ехал со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого.

— При совершении обгона с выездом на встречную полосу столкнулся с «Маздой СХ-5». Ей управляла 43-летняя женщина, — отметили в ГИБДД Новосибирской области.

В ДТП погибли две пассажирки «Ниссана», им было 50 и 70 лет. Оба водителя получили травмы. Проводится доследственная проверка, обстоятельства уточняются.

Кроссовер Infiniti вылетел с дороги и почти перескочил через металлическое ограждение на Советском шоссе сегодня утром.

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