«Находится вместе с мамой»: 13-летнюю девочку, которую изрезала подруга, перевели в палату

Инцидент произошел днем 1 октября. По версии следствия, две школьницы гуляли по лесу в поселке Кудряшовском, где между ними произошел конфликт. Тогда 14-летняя девочка взяла канцелярский нож и несколько раз им ударила 13-летнюю подругу. После случившегося девочку доставили в больницу с резанными ранами лица, шеи и головы, за жизнь ребенка боролись врачи.