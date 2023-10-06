«Находится вместе с мамой»: 13-летнюю девочку, которую изрезала подруга, перевели в палату

Школьницу, которую подруга изрезала канцелярским ножом под Новосибирском, перевели из реанимации в палату. Информацию об этом редакции НГС подтвердил источник.
— Девочка переведена в отделение и находится там вместе с мамой, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел днем 1 октября. По версии следствия, две школьницы гуляли по лесу в поселке Кудряшовском, где между ними произошел конфликт. Тогда 14-летняя девочка взяла канцелярский нож и несколько раз им ударила 13-летнюю подругу. После случившегося девочку доставили в больницу с резанными ранами лица, шеи и головы, за жизнь ребенка боролись врачи.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом «в» части 2 статьей 105 УК РФ «Покушение на убийство». Подозреваемую задержали, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.
Позже стало известно, что подозреваемая в нападении 14-летняя девочка попала на камеры видеонаблюдения в день происшествия. Она гуляла по району с пакетом, а потом села на автобус. Подозреваемую отправили в психбольницу на судебно-психиатрическую экспертизу.
В июле 2023-го в селе Плотникове под Новосибирском двое подростков жестоко избили своего приятеля. Среди возможных причин нападения — ревность, деньги и поведение самого пострадавшего.